Бийск: Диетолог: ежедневное употребление овсянки на завтрак может быть вредным

0

В качестве альтернативы эксперт предложила белый рис или пшеницу.

Американский диетолог Роксана Эсани рассказал о вреде овсянки для некоторых людей. В первую очередь не рекомендуется ее употреблять тем, кто страдает от некоторых желудочно-кишечных заболеваний, так как данная каша содержит большое количество растительных волокон. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на интервью издания Eat This, Not That!.

По словам врача, потребление овсянки может создать проблемы для людей с нарушением пищеварения. Так, кашей не стоит злоупотреблять при синдроме раздраженного кишечника из-за высокого — 8 г на чашку — содержания клетчатки.

— Если у вас чувствительный желудок, клетчатка в овсянке может вызвать вздутие живота и газы. Если вы не переносите много клетчатки, возможно, лучше отказаться от овсянки и вместо этого выбрать другой зерновой вариант, — пояснила специалист.

В качестве альтернативы эксперт предложила белый рис или пшеницу.

Эсани считает, что наибольшей проблемой при потреблении овсянки являются добавки к ней. Если класть в кашу коричневый сахар, мед или кленовый сироп, количество калорий и углеводов увеличивается. Эксперт также предупреждает об опасности добавления в кашу молока или сливок.

— Если вы едите овсянку, приготовленную на цельном молоке или сливках, вы делаете свою полезную для сердца еду уже не полезной. Вы увеличиваете количество насыщенных жиров, что напрямую связано с увеличением плохого холестерина, — говорит Эсани.

Диетолог добавила, что наилучшим выходом является приготовление овсянки на обезжиренном или растительном молоке, а также на воде.

Бийский рабочий