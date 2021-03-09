Бийск: Диетолог рассказала, какие блины не повредят здоровью и фигуре

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Заменив некоторые ингредиенты в рецепте блинов можно сделать их не только безопасными, но и полезными для здоровья.

Самой большой проблемой в блинах диетологи считают глютен — это белок, клейковина пшеницы. Поэтому традиционные блины из пшеничной муки они не рекомендуют есть всем.

— Можно заменить пшеничную муку на гречишную или кукурузную, — рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Перевалова.

Также специалист советует в качестве подсластителя добавить в тесто сахарозаменитель, а привычное подсолнечное масло заменить на масло чиа или оливковое.

— Есть рецепты блинов с минимумом муки вообще. Например, мы можем взять кабачок, репу, сладкую редьку, а еще лучше – тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а потом натереть на терке. Тогда сама блинная масса будет состоять из растительной клетчатки, что снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует бешеный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса, — отметила Перевалова.

Людям с лишним весом или ожирением блинами лучше не увлекаться, а для их приготовления лучше использовать муку низших сортов и газированную воду вместо молока.

— Люди с дефицитом веса и без лишнего веса с высоким уровнем физической активности могут есть любые блины без ограничений, ориентируясь только на индивидуальные предпочтения, переносимость тех или иных ингредиентов, а также время суток. На завтрак я бы рекомендовал блины с маслом или сметаной. На обед или ужин – с мясом. На полдник и второй завтрак – с вареньем, сгущенным молоком, — рассказал врача-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Встречаем Масленицу: рецепты простых и вкусных блинов

19:50, 07.03.2021 438

Бийский рабочий