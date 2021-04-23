Бийск: Диагностический центр Бийска переориентируют на работу в помощь поликлиникам

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В ходе модернизации здравоохранения Бийска отказались от планов присоединения диагностического центра к ЦГБ.

Планировалось, что центр, который в народе по-прежнему порой называют «Мать и дитя», станет частью комплекса, который появится в ходе укрупнения ЦГБ. Однако за год, который прошел с момента представления краевым Минздравом этих планов, кое-что решили изменить.

— Диагностический центр должен работать на все подразделения городской системы здравоохранения — то есть отрабатывать нужды поликлиник Бийска, — говорит министр Дмитрий Попов. — Сегодня это центр принимает жителей Бийского округа, районов, но нужно, чтобы и сами бийчане имели возможность получить помощь здесь.

Таким образом, диагностической центр как был, так и останется самостоятельным юридическим лицом. При этом попасть к узким специалистам должно стать проще – они, по принципу поликлиник, станут выгружать свое расписание для бийчан, что должно хоть как-то компенсировать дефицит кадров в городских медучреждениях.

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15:13, 22.04.2021 646

Бийский рабочий