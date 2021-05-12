Бийск: Девять целителей: народный календарь и приметы на 12 мая

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Народный праздник Девять целителей отмечается 12 мая.

В церковном календаре это день почтения памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

В этот день на Руси молились девяти мученикам об исцелении от физических заболеваний и избавлении от эпидемий. Девять мучеников считались также толкователями сновидений.

В этот праздник собирали травы и готовили настои из целебных растений.

На Девять мучеников страда была в самом разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Народные приметы на 12 мая:

Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.

Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.

Молния перед дождем – осадки будут идти долго.

Журавль гнездо в низине вьет – хлеб можно уже сейчас сеять на влажных местах. Если же гнездо журавля находится на высоте, то лучше всего хлеб запреет именно в низинах.

Иволга кричит и ее крик похож на кошачий – скоро пойдет дождь.

Муравьи срочно перебираются на сухой твердый грунт – жди затяжных ливней.

Много майских жуков – к засушливым дням.

Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот — лето будет дождливым.

Чтобы прибавить и сохранить здоровье на год, нужно ровно в полдень стать на дороге и повернуться лицом к теплому ветру.

Бийский рабочий