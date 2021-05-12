Бийск: Девять целителей: народный календарь и приметы на 12 мая
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Народный праздник Девять целителей отмечается 12 мая.
В церковном календаре это день почтения памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
В этот день на Руси молились девяти мученикам об исцелении от физических заболеваний и избавлении от эпидемий. Девять мучеников считались также толкователями сновидений.
В этот праздник собирали травы и готовили настои из целебных растений.
На Девять мучеников страда была в самом разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».
Народные приметы на 12 мая:
- Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.
- Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.
- Молния перед дождем – осадки будут идти долго.
- Журавль гнездо в низине вьет – хлеб можно уже сейчас сеять на влажных местах. Если же гнездо журавля находится на высоте, то лучше всего хлеб запреет именно в низинах.
- Иволга кричит и ее крик похож на кошачий – скоро пойдет дождь.
- Муравьи срочно перебираются на сухой твердый грунт – жди затяжных ливней.
- Много майских жуков – к засушливым дням.
- Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот — лето будет дождливым.
- Чтобы прибавить и сохранить здоровье на год, нужно ровно в полдень стать на дороге и повернуться лицом к теплому ветру.