ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Бийск: Девять целителей: народный календарь и приметы на 12 мая

Горняк22
20 часов Ago

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Народный праздник Девять целителей отмечается 12 мая.

В церковном календаре это день почтения памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

В этот день на Руси молились девяти мученикам об исцелении от физических заболеваний и избавлении от эпидемий. Девять мучеников считались также толкователями сновидений.

В этот праздник собирали травы и готовили настои из целебных растений.

На Девять мучеников страда была в самом разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Народные приметы на 12 мая:

  • Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.
  • Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.
  • Молния перед дождем – осадки будут идти долго.
  • Журавль гнездо в низине вьет – хлеб можно уже сейчас сеять на влажных местах. Если же гнездо журавля находится на высоте, то лучше всего хлеб запреет именно в низинах.
  • Иволга кричит и ее крик похож на кошачий – скоро пойдет дождь.
  • Муравьи срочно перебираются на сухой твердый грунт – жди затяжных ливней.
  • Много майских жуков – к засушливым дням.
  • Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот — лето будет дождливым.
  • Чтобы прибавить и сохранить здоровье на год, нужно ровно в полдень стать на дороге и повернуться лицом к теплому ветру.

Бийский рабочий

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