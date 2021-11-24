Бийск: Девять человек пострадали за неделю в ДТП в Бийске

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В Госавтоинспекции города подвели итоги недели

Сотрудниками ГИБДД за неделю пресекли более 600 нарушений ПДД.

Как отмечают правоохранители, одной из наиболее актуальных угроз безопасности движения в Бийске остаются нетрезвые водители. Только за прошедшую неделю дорожные полицейские задержали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. При этом четверо из них рискнули сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, будучи лишённым права управления, за что понесут ответственность уже в соответствии с уголовным кодексом,им грозит лишение свободы до двух лет.

Также за прошедшую неделю в городе зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, при которых девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе один ребенок.

Так в понедельник, 15 ноября в 8 часов 30 минут в Бийске на улице Мамонтова водитель ВАЗ 21093 не выбрала безопасную скорость для движения, не справилась с управлением и допустила столкновение с двумя иномарками движущимися на встречу. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, а также несовершеннолетний пассажир отечественного авто.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе проведения которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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07:17, 23.11.2021 1592

Бийский рабочий