Бийск: Детский музей космонавтики в конце ноября откроют в Алтайском крае

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В настоящее время все работы по созданию детского музея космонавтики завершены

25 ноября в 14 часов на родине второго космонавта планеты, в Полковниково, состоится торжественное открытие нового объекта Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова. Заключительным этапом празднования 60-летия со дня легендарного космического полета космонавта станет открытие детского музея космонавтики. Почетными гостями мероприятий станут дочь космонавта Татьяна Титова, сослуживцы Германа Титова, ветераны Космических войск.

В декабре 2020 года в оперативное управление Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова передали здание ресторана-гостиницы (улица Школьная, 5а), пояснили в Министерстве культуры Алтайского края.

В течение 2021 года составили научную концепцию музея, разработали дизайн-проект, отремонтировали помещение и оснастили его выставочным и интерактивным оборудованием. В настоящее время все работы по созданию детского музея космонавтики завершены. Он включает в себя интерактивную экспозицию «От сказки к звездам», творческую лабораторию «КосмоТехноКласс», астрономический класс и детский кинозал. Небольшую часть здания будет занимать кафе для посетителей музея.

Мероприятия пройдут с учетом действия ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Бийский краеведческий музей обновил экспозицию о строительстве Чуйского тракта

17:10, 11.11.2021 574

Бийский рабочий