Бийск: Детские лагеря Бийска отнесли к рынку туриндустрии
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В Бийске подсчитали, кто работает и кого принимают на бийском рынке туристических услуг
Вот уже более десяти лет — с момента объявления о создании проекта туркластера — Бийск пытается задержать туристов в городе.
При этом в муниципалитете признают: проблем с этим по-прежнему много.
К ним отнесли трудность остановки и задержки транзитных туристов, недостаточное развитие ориентированной на туристов городской среды, недостаточное качество транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса, дефицит кадров в сфере управления туристическими проектами, ухудшение состояния объектов культурно-исторического наследия и прочее.
Сегодня в Бийске действуют 57 субъектов сферы туризма. При этом услуги туроператоров или турагентств оказывают 29 организаций. Остальное — объекты размещения. В администрации подсчитали: мест единовременного размещения в городе достаточно, чтобы принять 1505 человек.
Но оказалось, что половина этих мест приходится не на гостиницы, а на детские оздоровительные лагеря — общей вместимостью 783 человека. Учли и городской санаторий на 60 человек.
В планах города в 2022 году создать еще больше круглогодичных мест размещения. Правда не на много — всего на шесть.
Для этого планируют применять «инструменты государственно-частного сотрудничества для развития объектов туристической инфраструктуры».
В постановлении городской администрации указано, что это должно содействовать увеличению турпотока и повышению качества предоставляемых туристических услуг.
Не так уж и здорово? Почему многие бийчане недовольны отдыхом в детских лагерях
12:30, 10.08.2021 2427