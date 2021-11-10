Бийск: Детские лагеря Бийска отнесли к рынку туриндустрии

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В Бийске подсчитали, кто работает и кого принимают на бийском рынке туристических услуг

Вот уже более десяти лет — с момента объявления о создании проекта туркластера — Бийск пытается задержать туристов в городе.

При этом в муниципалитете признают: проблем с этим по-прежнему много.

К ним отнесли трудность остановки и задержки транзитных туристов, недостаточное развитие ориентированной на туристов городской среды, недостаточное качество транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса, дефицит кадров в сфере управления туристическими проектами, ухудшение состояния объектов культурно-исторического наследия и прочее.

Сегодня в Бийске действуют 57 субъектов сферы туризма. При этом услуги туроператоров или турагентств оказывают 29 организаций. Остальное — объекты размещения. В администрации подсчитали: мест единовременного размещения в городе достаточно, чтобы принять 1505 человек.

Но оказалось, что половина этих мест приходится не на гостиницы, а на детские оздоровительные лагеря — общей вместимостью 783 человека. Учли и городской санаторий на 60 человек.

В планах города в 2022 году создать еще больше круглогодичных мест размещения. Правда не на много — всего на шесть.

Для этого планируют применять «инструменты государственно-частного сотрудничества для развития объектов туристической инфраструктуры».

В постановлении городской администрации указано, что это должно содействовать увеличению турпотока и повышению качества предоставляемых туристических услуг.

Не так уж и здорово? Почему многие бийчане недовольны отдыхом в детских лагерях

12:30, 10.08.2021 2427

Бийский рабочий