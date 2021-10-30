Бийск: Дети-сироты Алтайского края будут получать на жилье почти 1,5 млн рублей

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Теперь выплаты на приобретение жилья дополнительно финансируются из краевого бюджета.

1 миллион 408 тысяч рублей — сертификаты именно на такую сумму будут получать дети-сироты Алтайского края.

Теперь выплаты на приобретение жилья дополнительно финансируются из краевого бюджета. Уже в этом году сертификаты на жильё могут получить более 100 человек. Подобный подход уже одобрили депутаты АКЗС.

Размер выплаты на жилье рассчитывается исходя из площади жилого помещения равной 33 квадратным метрам. При этом средняя рыночная стоимость одного квадратного метра составляет порядка 43 тысяч рублей. Таким образом стоимость размера выплаты одного сертификата составит 1 407 978 рублей.

В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот выделено почти 674 млн рублей, из которых 305 млн — средства краевого бюджета. В 2022 году на эти цели из бюджета региона планируют направить 325 млн рублей.

Прокуратура в Бийске помогла решить жилищный вопрос двум сиротам

17:18, 11.10.2021 840

Бийский рабочий