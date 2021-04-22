Бийск: Детям из неполных семей будут платить по 5650 руб в месяц

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Об этом сообщил президент, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин поручил поддержать семьи с родителями-одиночками. Он заявил, что с 1 июля правительство введет выплату на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. Им будут выплачивать по 5 650 рублей.

Кроме того, Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Глава государства также отметил, что больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.

К 1 июля президент поручил кабмину к подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Путин анонсировал выплату 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста

16:40, 21.04.2021 1534

Бийский рабочий