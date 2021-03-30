Бийск: Детей из аварийной школы Бийска начали возить в другие на автобусе

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В Бийске в поселке Нагорный запустили рейс для школьного автобуса.

Сегодня утром расчищенный пятачок дороги перед школой №31 напоминал посадочную площадку автовокзала. Два больших автобуса с мигалками и знаками «Осторожно, дети!» подъехали заранее.

Первый рейс отправился в 7.30, второй — через пять минут.

На доставку учащихся школы №31, которую после закрытия из-за авариного состояния здания, выделены четыре автобуса. Они будут возить детей в школы №№ 1 и 4.

Туда и обратно дети едут в сопровождении учителей. Первый сбор — в столовой расформированной школы. Тут — перекличка, и дальше по списку: от автобуса прямо до парт. Так же под контролем обратно, независимо от того, в младших классах учится ребенок или в старших.

В школе № 31 внимание приковано уже несколько недель. Проблемы школы в Нагорном – на контроле всех уровней власти.

— Поселок Нагорный, где расположена школа, удален от города, и для школьников добираться до других школ города — это целая история, связанная с общественным транспортом, — говорит Андрей Абрамов, депутат АКЗС по округу №30. — С точки зрения социального развития поселка школа играет важную роль – это единственное культурное, просветительское, спортивное учреждение, нет ни детского сада, ни дома культуры. Сейчас идет подбор экономически эффективных проектов новой школы и прорабатывается возможность войти в краевую инвестиционную программу, которая корректируется несколько раз в год. Очередная корректировка намечена на конец весны, где и будет рассмотрена наша заявка на проектно-сметную документацию строительства новой школы. Далее, после подготовки ПСД планируется вхождение в КАИП на 2022 год. Одновременно муниципалитет уже готовит документы на снос старого здания школы.

Через две недели здесь в школе №31 состоится очередное родительское собрание, на которое обещал прийти глава города Александр Студеникин. К тому моменту выявятся недостатки в организации доставки детей к месту учебы. Решить их должны вместе.

На зыбком фундаменте: как сейчас выглядит аварийная школа №31 в Бийске

10:20, 23.03.2021 1079

Бийский рабочий