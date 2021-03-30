ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Детей из аварийной школы Бийска начали возить в другие на автобусе

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

2

В Бийске в поселке Нагорный запустили рейс для школьного автобуса.

Сегодня утром расчищенный пятачок дороги перед школой №31 напоминал посадочную площадку автовокзала. Два больших автобуса с мигалками и знаками «Осторожно, дети!» подъехали заранее.

Первый рейс отправился в 7.30, второй — через пять минут.

На доставку учащихся школы №31, которую после закрытия из-за авариного состояния здания, выделены четыре автобуса. Они будут возить детей в школы №№ 1 и 4.

Туда и обратно дети едут в сопровождении учителей. Первый сбор — в столовой расформированной школы. Тут — перекличка, и дальше по списку: от автобуса прямо до парт. Так же под контролем обратно, независимо от того, в младших классах учится ребенок или в старших.

В школе № 31 внимание приковано уже несколько недель. Проблемы школы в Нагорном – на контроле всех уровней власти.

— Поселок Нагорный, где расположена школа, удален от города, и для школьников добираться до других школ города —  это целая история, связанная с общественным транспортом, — говорит Андрей Абрамов, депутат АКЗС по округу №30. — С точки зрения социального развития поселка школа играет важную роль – это единственное культурное, просветительское, спортивное учреждение, нет ни детского сада, ни дома культуры. Сейчас идет подбор экономически эффективных проектов новой школы и прорабатывается возможность войти в краевую инвестиционную программу, которая корректируется несколько раз в год. Очередная корректировка намечена на конец весны, где и будет рассмотрена наша заявка на проектно-сметную документацию строительства новой школы. Далее, после подготовки ПСД планируется вхождение в КАИП на 2022 год. Одновременно муниципалитет уже готовит документы на снос старого здания школы.

Через две недели здесь в школе №31 состоится очередное родительское собрание, на которое обещал прийти глава города Александр Студеникин. К тому моменту выявятся недостатки в организации доставки детей к месту учебы. Решить их должны вместе.

На зыбком фундаменте: как сейчас выглядит аварийная школа №31 в Бийске

10:20, 23.03.2021 1079

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отелом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Тальменского района в причинении смерти по неосторожности своей 2-летней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Суэцком канале ждут прилива, чтобы сдвинуть застрявший контейнеровоз

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Ирландии всех туристов отправят на 10-дневный карантин в «ковидные отели»

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar