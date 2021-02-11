Бийск: Детей-безбилетников в России запретили высаживать из транспорта • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Детей-безбилетников в России запретили высаживать из транспорта

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие соответствующего закона позволит обеспечить безопасность детей.

Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд.

Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством.

— Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии, — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятие этого закона «позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей».

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте.

Бийский рабочий

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