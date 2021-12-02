Бийск: Десятки бийчан не смогли попасть в детскую больницу из-за аварийного отключения

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Персонал городской детской поликлиники №2 оказался не готов к отключению электроэнергии

С самого утра в городские больницы и поликлиники Бийска выстраиваются очереди. Как уже сообщал «БР», учебный процесс остановился в нескольких школах из-за большого количества заболевших. Талоны на прием к врачам расписаны буквально на каждые 10 минут.

К аварийному отключению света в детской поликлинике №2 (ул. Воинов-Интернационалистов) были не готовы. Люди оказались в полной темноте, а у персонала не было ни информации, ни точных инструкций, что делать. При этом, талоны «на сегодня» все равно не будут действительны завтра. Родители с больными детьми заходили в темноту поликлиники: кто-то оставался, с надеждой на скорое решение проблемы, иные разворачивались и уходили.

Отключение электроэнергии в детской поликлинике №2 Фото: Редакция «БР»

Особенно ответственные граждане, несмотря на темноту «глаз выколи», подходили в регистратуру:

— А карточку можно взять?

— А врач принимает?

— Анализы можно сдать?

— Можно пройти больничный закрыть?

Ответ на все был простым и соответствующим создавшейся ситуации: «Я вас-то не вижу, чем я могу помочь?» — удивлялась регистратор.

Как удалось узнать «БР», в районе детской поликлиники №2 произошло аварийное отключение электроэнергии, работают службы МЭС. По непроверенным данным, подача электроэнергии возобновиться только через час-полтора.

Более восьми школ в Бийске закрыты на карантин из-за ОРВИ

15:06, 01.12.2021 1343

Бийский рабочий