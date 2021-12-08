Бийск: Депутат Госдумы предложил ограничить продажу алкоголя на Новый год

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В Госдуме высказали предложение ограничить продажу алкоголя на длинных новогодних каникулах

В новогодние праздники в России необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя, считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По словам парламентария, это необходимо для защиты здоровья граждан, сообщают РИА «Новости».

— Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру, — сказал депутат.

Чтобы граждане не употребляли много алкоголя во время новогодних выходных, все культурно-досуговые мероприятия должны быть бесплатными – в частности, кинотеатры, театры, музеи, бассейны, спортивные комплексы и культурно-досуговые мероприятия.

— …Чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем… Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки «оттянем», — считает Хамзаев.

Депутат уточнил, что собирается направить запрос по этому поводу в Министерство культуры до конца года. Кроме того, по его словам, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, где будут обсуждать вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.

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16:47, 05.12.2021 1025

Бийский рабочий