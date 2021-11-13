Бийск: Депутаты Думы Барнаула решат вопрос о передаче московских трамваев Бийску

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Все десять «подарков от Собянина» доставлены на алтайскую землю – на днях в край прибыли оставшиеся три вагона

Однако, когда трамваи смогут выйти на линию в Барнауле и Бийске, пока не известно, сообщают «Вести-Алтай».

Первые вагоны марки Татра Т3 SU прибыли в Барнаул уже в конце сентября. В данный момент все десять вагонов находятся в депо «Горэлектротранса» Барнаула, специалисты осмотрят и отремонтируют вагоны. Однако все это случится лишь тогда, когда трамваи будут переданы на баланс и подготовлены все документы. Их покрасят, обкатают, отремонтируют (если нужно).

Барнаульские техники говорят, что, несмотря на невзрачный внешний вид, трамваи находятся в хорошем состоянии. Они оснащены энергосберегающим оборудованием и несколькими двигателями. Если один выйдет из строя, то вагон сможет добраться до ремонтной площадки своим ходом. Алтайские трамваи в таких случаях приходится буксировать.

Оформление документов на трамваи будет заниматься администрация города Барнаула. Пять вагонов остаются в краевой столице, пять – отправятся в Бийск. Решение о передаче трамваев наукограду, возможно, будет принято на ближайшем заседании Барнаульской городской Думы.

Голубой вагон бежит: «собянинские» трамваи будут более комфортными для бийчан

08:12, 16.10.2021 2425

Бийский рабочий