Бийск: День Луки: народный календарь и приметы на 5 мая
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Народный праздник день Луки отмечается 5 мая (по старому стилю – 22 апреля).
В церковном календаре это день памяти апостола от семидесяти Луки. Другие названия праздника: Лука, Лельник, Ляльник, Ведьмины хороводы. На Луку в большинстве регионах Руси было принято высаживать лук. Наши предки также считали, что в этот день веселится нечистая сила, особенно ведьмы.
Имя святого Луки нашло отражение в земледелии. 5 мая высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств. В сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.
Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Лук активно использовался во многих блюдах. Отлично дополнял супы, салаты, закуски, подходил для приготовления различных блюд — его добавляли к мясу, рыбе, овощам, мог использоваться как основной ингредиент для вторых блюд. Его ели и в сыром виде —-с соленой рыбой и хлебом. «Лук добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи есть», — говорили в народе.
Народные приметы на 5 мая:
- Если на Луку ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.
- Если рано зацвела черемуха, то быть лету теплым. Однако скоро должно похолодать, наступят «черемуховые холода».
- Если зацвела рябина, то тепло будет стойким.
- Кукушка закуковала – морозы прекратятся.
- Если в день Луки ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить. В полдень прояснится – сев средний будет, к вечеру – поздний.
- Ранняя луна сулит ранние морозы, и посеять лук нужно ранний, дабы урожай вовремя собрать. Если луна на ущерб идет – лучше не торопиться с севом.
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18:43, 04.05.2021 224