Бийск: День Луки: народный календарь и приметы на 5 мая

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Народный праздник день Луки отмечается 5 мая (по старому стилю – 22 апреля).

В церковном календаре это день памяти апостола от семидесяти Луки. Другие названия праздника: Лука, Лельник, Ляльник, Ведьмины хороводы. На Луку в большинстве регионах Руси было принято высаживать лук. Наши предки также считали, что в этот день веселится нечистая сила, особенно ведьмы.

Имя святого Луки нашло отражение в земледелии. 5 мая высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук — избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств. В сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Лук активно использовался во многих блюдах. Отлично дополнял супы, салаты, закуски, подходил для приготовления различных блюд — его добавляли к мясу, рыбе, овощам, мог использоваться как основной ингредиент для вторых блюд. Его ели и в сыром виде —-с соленой рыбой и хлебом. «Лук добро и в бою, и в щах»; «Голо-голо, а луковка в щи есть», — говорили в народе.

Народные приметы на 5 мая:

Если на Луку ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.

Если рано зацвела черемуха, то быть лету теплым. Однако скоро должно похолодать, наступят «черемуховые холода».

Если зацвела рябина, то тепло будет стойким.

Кукушка закуковала – морозы прекратятся.

Если в день Луки ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить. В полдень прояснится – сев средний будет, к вечеру – поздний.

Ранняя луна сулит ранние морозы, и посеять лук нужно ранний, дабы урожай вовремя собрать. Если луна на ущерб идет – лучше не торопиться с севом.

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18:43, 04.05.2021 224

Бийский рабочий