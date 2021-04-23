Бийск: День Терентия: какие приметы 23 апреля говорят о скорой тёплой погоде

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Народный праздник Терентий Маревный отмечается 23 апреля (по старому стилю – 10 апреля).

В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского. Другие названия праздника: Терентий, Терентьев день, День солнцезахода, День кающихся жен. Маревным день прозвали в честь восходящего в мареве солнца, то есть в тумане – древней приметы, по которой наши предки судили о плодородности будущего сезона.

По народным поверьям, если солнце при восходе 23 апреля было окружено дымкой, можно было ожидать в этом году хорошего урожая хлеба. А если при восходе небо вокруг солнца оказывалось ясным, ничего приятного это не сулило. Крестьяне считали, что в таком случае им придется перепахивать землю и сеять хлеб заново, потому что после первой высадки ничего не взойдет.

К этому времени устанавливалась теплая погода. В разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. По этой причине день называли «невыездным», что значит «в дальний путь лучше не пускаться». В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

По народному поверью, 23 апреля согрешившая жена должна обязательно покаяться. Но это не нужно воспринимать как универсальное средство. Прощена будет только та, которая искренне раскаивается в содеянном грехе, желает наладить отношения с мужем и восстановить мир в семье.

Народные приметы на 23 апреля:

Терентий — день солнцезахода.

Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.

Если с утра солнце в дымке — значит, следует ожидать хорошего урожая, а если небо чистое – урожай будет плохим.

Чем дольше солнце будет в дымке, тем больше урожая будет собрано осенью.

Ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей.

На орешнике появились сережки – земля больше не промерзнет.

Если в этот день появлялись молодые паучки, то это означало окончательное тепло, а сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки.

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10:11, 20.04.2021 797

Бийский рабочий