Бийск: День весеннего равноденствия-2021: что можно и нельзя делать 20 марта

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Весеннее равноденствие дает начало новому астрономическому году, и это событие играет огромную роль в жизни людей.

Начало астрономической весны в 2021 году

Настоящая весна наступает 20 марта — в это время на всей планете день и ночь по продолжительности практически уравниваются, после в Северном полушарии начинается весна.

В 2021 году весеннее равноденствие выпадает на 20 марта в 12:37 по московскому времени — тогда Солнце пересечет небесный экватор, а Земля относительно звезды займет строго вертикальное положение. Равноденствие бывает не только в марте (обычно 20-го или 21-го числа), но и в сентябре (как правило, 22-23 сентября).

На Руси в это время также начинался Новый год. В частности, на 22 марта приходился праздник Сороки, когда встречали весну. Предки верили, что из теплых стран возвращаются сорок разных птиц, но прежде всего — жаворонки.

Что можно делать 20 марта

В 2021 году весеннее равноденствие пройдет 20 марта, и эти сутки будут наполнены позитивной энергетикой. В это время каждый может изменить жизнь к лучшему, если прислушается к рекомендациям астрологов и откажется от всего, что может навлечь беды.

Привлекать удачу. Начало нового астрономического года — время, когда важно оставить за спиной беды и настроиться на удачу. В день равноденствия принято привлекать в жизнь успех, настраиваясь на новые победы и достижения.

Освобождаться от вредных привычек. От любой привычки, мешающей счастливой жизни, а также внутренних блоков сознания можно избавиться, и весеннее равноденствие прекрасно подходит для воплощения в жизнь этой задачи.

Привлекать любовь. Весна — время, когда пробуждается не только природа, но и сердца. В день равноденствия каждый сможет привлечь в жизнь любовь и наладить семейные отношения, позабыв о конфликтах.

Загадывать желания. Энергетика пространства благоволит к исполнению заветной мечты, поэтому в день весеннего равноденствия можно сделать карту желаний, чтобы мечты воплотились в жизнь.

Что нельзя делать в весеннее равноденствие

Потакать дурным эмоциям. Известно, что как встретишь год, так и его проведешь, поэтому астрологи рекомендуют начать новый жизненный цикл с позитива, оставив в прошлом все то, что причиняло боль и вело к неприятностям.

Провоцировать конфликты. В день равноденствия агрессия и злость станут источником бед и проблем на долгое время, поэтому так важно отказываться от любых негативных порывов и обходить стороной агрессивно настроенных людей.

Желать зла. Любое проявление негатива в день весеннего равноденствия вернется к тому, кто не сдержан в эмоциях. В этот день нельзя желать никому ничего дурного ни на словах, ни в мыслях. Серьезные неудачи ждут тех, кто замыслит проведение черных ритуалов.

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09:53, 09.03.2021 10403

Бийский рабочий