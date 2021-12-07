Бийск: День святой Екатерины: что можно и нельзя делать по приметам 7 декабря

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Православные христиане 7 декабря почитают память святой Великомученицы Екатерины, покровительницы брака и любви

На Руси особо почитали святую Екатерину женщины, так как она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных. В этот день открывали санную дорогу и молодежь каталась на санях, запряжённых украшенной лошадью, а детвора на санках с горы.

Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.

Кто не мог позволить себе кататься на расписных санях, брали санки или простые дощечки и шли кататься с горок — обычно с крутых берегов рек прямо на лед. И здесь в центре внимания были молодожены. Выходя из дома, они обязательно должны были пройти по тулупу, вывернутому мехом наружу, чтобы защититься от дурного глаза.

Что можно делать 7 декабря

В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж, надо молиться святой Екатерине. Мужчины же должны поститься и просить Бога дать им трудолюбивую и не ленивую жену. В День святой Екатерины необходимо не переедать. Лучше сделать выбор в пользу каши, ржаного хлеба, супа и тушеных овощей.

Что нельзя делать 7 декабря

7 декабря запрещается засиживаться в гостях допоздна — дойти до дома нужно до того, как на улице стемнеет. Также не стоит танцевать, пить алкоголь и устраивать шумные вечеринки. Откажитесь на день от физической работы: стирки, уборки, ремонта, рукоделия. Отложите ее на другое время. Что касается праздничного стола, то на нем не должно быть мясных или молочных блюд.

Именины 7 декабря отмечают Ян, Михаил, Митрофан, Марк, Иван, Евгений, Григорий, Алексей, Александр, Екатерина, Августина.

Народные приметы 7 декабря

Если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме.

Звезды кажутся маленькими перед снегопадом.

Коровы трясут задними ногами – к холоду.

Круги вокруг луны – к морозу.

Туман и оттепель со слякотью – значит, морозы только через 10 дней придут.

Снег падает на сухую землю – зимний путь встанет, а на будущий год урожай не выдастся.

Если солнечные лучи пучкам устремляются вверх – будет вьюга.

Декабрь на Екатерину дорогу укатывает.

Екатерина на санях катит к зимнему Егорию (9 декабря) в гости.

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14:00, 06.12.2021 749

Бийский рабочий