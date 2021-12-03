Бийск: День Прокла: что можно и нельзя делать по приметам 3 декабря

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3 декабря Православная Церковь почитает святого Прокла, патриарха Константинополя, ученика Иоанна Златоуста

В этот день у предков было принято проклинать всякую нечисть, чтобы она подольше не вылезала из своих нор и не мутила жизнь человеку. К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. Возобновлялись поездки между населенными пунктами. Отсюда пошел обычай в этот день молиться святому Проклу, чтобы удача не покинула путника.

Что нельзя делать 3 декабря 2021 года?

Основное, что нельзя делать 3 декабря в Проклов день, – это отправляться в дальнюю дорогу.

Дело в том, что по приметам, во время такого путешествия могут случиться разные неприятности – кражи, обманы, знакомства с аферистами, аварийные ситуации и многое другое.

Поэтому и советуют поверья поездку, запланированную на 3 декабря, перенести на другую дату.

А вот идеально Проклов день подходит для того, чтобы обратиться с молитвой к святому об удачном путешествии. У него можно попросить помочь попасть, например, в страну своей мечты. Святой Прокл никогда не откажет.

Нельзя 3 декабря во время метели рассказывать о своих планах на будущее – они никогда не сбудутся. Появится множество препятствий на пути, притом, – в самые неожиданный момент, когда будет казаться, что ничего не предвещает проблем.

По приметам, нельзя 3 декабря поздно ложиться спать, иначе придет баечник – злой дух, который приходит во сне в устрашающих образах и начинает мучить невовремя заснувшего. Чтобы этого не произошло, в Проклов день нужно постараться все дела переделать заранее, не переедать, не смотреть телевизор перед сном, а также отключить телефон.

3 декабря именины отмечают: Анна, Татьяна, Фекла, Василий, Илларион, Анатолий, Иван, Иосиф, Григорий, Исаакий.

Народные приметы на 3 декабря

Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.

Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.

Если на Прокла выпали осадки, то жди их и 3 июня.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Снегирь запел – к метели.

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18:56, 02.12.2021 443

Бийский рабочий