Бийск: Деньги, поездки и гаджеты: россияне назвали желанные подарки на Новый год

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Самым желанным новогодним подарком для россиян стали деньги

Самым желанным подарком на новый год для большинства россиян являются деньги. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos, которые приводит РБК.

47% опрошенных заявили, что к празднику хотели бы получить наличные, а не любой другой подарок. Второй вариант рейтинга оказался совершенно противоположным — 37% респондентов рассказали, что будут рады сюрпризу.

Чуть меньше — 34% опрошенных — в качестве подарка предпочли бы гаджеты. 29% выбрали бы косметику и парфюмерию, технику и электронику для дома или подарочные сертификаты.

Также в рейтинг желанных подарков попали украшения и драгоценности, путешествия, билеты в театр, кино и на мероприятия,сувениры с символами Нового года.

Больше трети (36%) россиян в этом году планируют потратить на каждый новогодний подарок 500 — 1,5 тыс. рублей. Еще 23% участников исследования ответили, что потратят на один подарок 1,5–3 тыс. руб. 16% россиян собираются потратить по 3–5 тыс. руб., столько же — более 5 тыс. Еще 9% не планируют покупать подарки.

Новогодний стол россиян в этом году украсит значительно подорожавшая икра

18:19, 28.11.2021 867

Бийский рабочий