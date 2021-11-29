Бийск: День Матвея: что можно и нельзя делать по приметам 29 ноября 2021 года

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29 ноября православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Матфея

Несмотря на начавшийся Рождественский пост, в народе 29 ноября было принято ходить к друг другу в гости. Скромность стола компенсировалась душевными разговорами: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей».

В народе этот день еще называли «Зима отпотей», так как 29 ноября часто наблюдались оттепели. Считалось, что чем сильнее на Матвея оттепель, тем более суровыми потом будут зимние холода. А вот если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего 19 декабря. Если облака шли низко — ждали стужи.

Что нельзя делать 29 ноября

Нельзя говорить с человеком через порог, иначе можно поссориться.

Не стоит свистеть в доме, чтобы не было проблем с деньгами.

Не нужно в этот день перетруждаться.

Нельзя надевать вещи наизнанку — удача от вас отвернется. Потому, особенно с утра и когда вы спешите, смотрите внимательно, как надеваете вещи. Если такое произошло, вещь нужно незамедлительно снять и попрыгать на ней, после чего надеть.

Именины 29 ноября празднуют: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

Народные приметы на 29 ноября

День на Матвея холодный – зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый – зима будет теплая и мягкая.

Выпавший в Матвеев день снег не растает до половодья.

Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.

Если облака по небу плывут низко, то скоро наступит студеная погода.

Атмосферное давление повышается быстро — к улучшению погоды, однако кратковременному.

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07:09, 28.11.2021 1176

Бийский рабочий