ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: День Матвея: что можно и нельзя делать по приметам 29 ноября 2021 года

Горняк22
9 часов Ago

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29 ноября православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Матфея

Несмотря на начавшийся Рождественский пост, в народе 29 ноября было принято ходить к друг другу в гости. Скромность стола компенсировалась душевными разговорами: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей».

В народе этот день еще называли «Зима отпотей», так как 29 ноября часто наблюдались оттепели. Считалось, что чем сильнее на Матвея оттепель, тем более суровыми потом будут зимние холода. А вот если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего 19 декабря. Если облака шли низко — ждали стужи.

Что нельзя делать 29 ноября

  • Нельзя говорить с человеком через порог, иначе можно поссориться.
  • Не стоит свистеть в доме, чтобы не было проблем с деньгами.
  • Не нужно в этот день перетруждаться.
  • Нельзя надевать вещи наизнанку — удача от вас отвернется. Потому, особенно с утра и когда вы спешите, смотрите внимательно, как надеваете вещи. Если такое произошло, вещь нужно незамедлительно снять и попрыгать на ней, после чего надеть.

Именины 29 ноября празднуют: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

Народные приметы на 29 ноября

  • День на Матвея холодный – зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый – зима будет теплая и мягкая.
  • Выпавший в Матвеев день снег не растает до половодья.
  • Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.
  • Если облака по небу плывут низко, то скоро наступит студеная погода.
  • Атмосферное давление повышается быстро — к улучшению погоды, однако кратковременному.

День Матвея: что можно и нельзя делать по приметам 29 ноября 2021 года 1

Календарь питания Рождественского поста 2021-2022: что можно и нельзя

07:09, 28.11.2021 1176

 

Бийский рабочий

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