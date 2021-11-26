ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: День Иоанна Златоуста: что можно и нельзя делать по приметам 26 ноября

Горняк22
6 часов Ago

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На Руси существовала традиция: в этот день лепили пельмени, это блюдо считалось символом дня

В этот день православная церковь чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках и почитаемого в качестве одного из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом). Другие названия праздника: Иоанн Златоуст, Златоуст, Осенние зяби.

На Руси про этот день говорили: «На Ивана Златоуста созывает зима свою свиту: вьюги и метели». Зима полностью вступала в свои права, все живое в природе засыпало, животные прятались глубоко в норы, люди без надобности не выходили из изб. Наши предки говаривали: «На Златоуста все поле пусто».

26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над мздоимцами и обманщиками. Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано по утру в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем.

Что нельзя делать на Иоанна Златоуста

  • Нельзя на Ивана Златоуста менять планы — все станет только хуже.
  • Не стоит принимать особенно важные, критичные и судьбоносные решения — ничего не получится.
  • Нельзя шить постельное и нательное белье. Такие вещи принесут неудачи как самой швее, так и тем, кто будет их использовать.
  • Нельзя сплетничать, заниматься оговорами, ложью в отношении других, также не рекомендуется болтать попусту, ни о чём — к болезням.
  • Нельзя ругаться, даже в мыслях — иначе Бог не услышит ваши просьбы и молитвы. Особенно нельзя ругаться на людей с именем Иван.
  • Нельзя брать взятки, незаконные вознаграждения, давать взятки, обманывать людей, заниматься мошенническими действиями — Иоанн Златоуст накажет за такие деяния по всей строгости закона, избежать наказания не удастся.

Что можно делать 26 ноября

Со Златоуста по всей Руси начиналась пельменная пора. Морозы устанавливались крепкие, поэтому пельмени можно было замораживать без опаски. Хозяйки делали большое количество теста и фарша, причем последний делался не только из мяса, но и из грибов и рыбы. Пельмени лепили всей семьей, иногда и несколькими семьями по-соседски. Потом их замораживали на улице и ссыпали в мешки, в которых и хранили. По надобности из мешков доставали нужное количество пельменей и отваривали на обед.

Народные приметы на 26 ноября

  • Если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления.
  • Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.
  • Выпало много снега – к урожаю зерновых на будущий год.
  • Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.
  • Млечный Путь хорошо виден – к стуже.
  • Если на Златоуста раскаркались вороны – то быть скорой оттепели.
  • На Златоуста нельзя ругаться, иначе, когда нужно будет обратиться к Богу, он не услышит.

День Иоанна Златоуста: что можно и нельзя делать по приметам 26 ноября 1

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06:03, 25.11.2021 616

 

Бийский рабочий

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