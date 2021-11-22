Бийск: День Матрёны: что можно и нельзя делать по народным приметам 22 ноября

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Становление зимы отмечают по народному календарю 22 ноября

Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобной Матроны Константинопольской. Другие названия праздника: Матрона зимняя, Матрёна наставница, Зима становится, Зимний день.

В этот день на Руси молились перед иконой «Скоропослушница» о прозрении очей, хромоте, за детей, о желании иметь здорового ребёнка, о спасении из плена и при кораблекрушениях.

На Руси говорили, что «с Матрёны зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». В этот день по приметам судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

Повсеместно шла подготовка к Филлиповкам — Рождественскому посту. Ставился квас, хозяйки пекли специальный постный хлеб, из которого после делали сухари. В погребах шла проверка содержимого: осматривались овощи на предмет наличия порчи, проверялись бочки с солениями, ставились мышеловки. На Матрёну даже большие любители алкоголя старались не употреблять ничего спиртного. Считалось, что в этот день пьяному очень легко позабыть вход в избу и околеть от мороза на улице.

Что можно делать 22 ноября

В этот день верующие идут к мощам святой, чтобы поклониться им и попросить помощи.

В этот день все люди должны попросить прощение друг у друга, загладить все ссоры и обиды.

22 ноября было принято давать подаяние нуждающимся, нельзя отказывать нищим в этот день. Отдавали им вещи, продукты. Специально накануне дня люди перебирали свои вещи и отбирали, то, что можно отдать.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и ссориться. День стоит провести в мире и согласии.

Тяжелый физический труд 22 ноября под запретом — можно вступить на затяжную черную полосу.

Народные приметы на 22 ноября

Если иней виден невооруженным взглядом, то в следующем году уродится овес.

Если иней затянул деревья – быть лютым морозам.

Если на Матрёну начался дождь, то будущий урожай пшеницы будет богатым.

Если небо затянуто облаками и падает снег, то май будет дождливым.

Гуси гуляют по льду – будет оттепель.

Приснившийся на Матрёну сон сбудется в полдень следующего дня.

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07:39, 20.11.2021 1209

Бийский рабочий