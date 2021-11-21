Бийск: День архангела Михаила в 2021 году: что можно и нельзя делать 21 ноября

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Михайлов день в 2021 году выпадет на воскресенье, поэтому в этот праздник будет удобно посетить церковь

Ежегодно в ноябре православные христиане отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-народному этот праздник называют Михайловым днем. Он станет последним большим церковным торжеством перед 40-дневным Рождественским постом.

Михайлов день празднуется в одну и ту же дату каждый год – 21 ноября, или 8 ноября по григорианскому календарю. Дата праздника выбрана неслучайно. Ноябрь в давние времена был девятым по счету месяцем и символизировал девять ангельских чинов, а восьмой день выбран, т.к. ангельский суд на Страшном суде совершится в 8-й день.

Для христиан на Руси Михаил был особо почитаемым. В день его памяти запрещались многие работы, чтобы каждый человек мог отдохнуть. Деревенские жители устраивали гуляния, которые так и назывались – Михайловы. Святой Михаил считается покровителем всего человечества, предводителем божьего войска. Михайлов день отмечается с 363 года.

С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил на Руси. Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях.

Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге (начало 13 века), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу.

В день праздника Архангела Михаила священнослужители призывают отложить дела, чтобы провести время в молитвах, очищающих души. В этот день не стоит также посещать увеселительные мероприятия, ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беды. Считается, что в этот день Дьявол искушает людей, старается совратить их с истинного пути и навлечь на себя немилость Высшего Ангела. Тем важнее в праздник молиться Михаилу, чтобы тот уберег от искушений и не дал остановиться в духовном развитии. У него просят прощения за невольные согрешения и ищут защиты для борьбы со скверной.

Что можно делать в Михайлов день

На Михайлов день принято веселиться и приглашать гостей. На стол обязательно ставили много блюд. Считалось, что чем богаче и вкуснее блюда, тем довольнее будет архангел Михаил.

В молитвах просят и об избавлении от любых дурных привычек, которые также мешают счастливой жизни. Попросить помощи у Михаила можно и дома, если нет возможности посетить богослужение. В этом случае молитвы возносят у иконостаса, при горящей свече.

Что нельзя делать в Михайлов день

В эту дату установлено несколько запретов:

нельзя отказывать никому в помощи;

запрещено заниматься работой по дому, убирать и стирать;

нельзя мыть голову, иначе можно вымыть весь ум;

нельзя пользоваться острыми предметами и резать ножом, чтобы не навлечь гнев святого;

в этот день запрещено обманывать других и пытаться заработать нечестным путем.

Лучший способ отметить Михайлов день в 2021 году – посетить богослужение или прочесть молитву архангелу дома. В этот праздник можно венчаться и необязательно соблюдать пост.

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Бийский рабочий