Бийск: День святого Ионы: что можно и нельзя делать по приметам 18 ноября
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Святому архиепископу Псковскому и Великоновгородскому Ионе девушки молились, чтобы небеса послали им женихов
Существовало поверье, что 18 ноября по белу свету катится чье-то счастье, как кольцо обручальное. Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заговаривалось на счастливую любовь и удачное замужество.
Также для этого дня существовал и такой обычай, как присушение жениха. Для этого брали голик (веник с обитыми листьями или голые прутья, связанные в пук), вырывали из него прутик и клали на порог, ожидая возлюбленного. Как только он перешагивал через прутик, девушка тут же прятала его в укромном месте. В банный день такой прутик клали в бане на полок (помост со ступенями в бане, на котором парятся) и читали над ним особые приворотные слова.
Что нельзя делать в этот день
На Руси верили, что 18 ноября (5 ноября по старому стилю) нельзя подписывать документы — «нечистый подпись украдет». Не рекомендуется в этот день покупать что-либо крупное. Такая покупка долга не прослужит. Найденный на Иону чужой веник во дворе говорил о том, что на членов семьи наслали порчу.
Если в День Ионы совершить крупную покупку, то она не прослужит долго.
Что можно делать в этот день
По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.
Народные приметы на 18 ноября
- Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной.
- Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.
- Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.
- Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.
- Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.
- Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.
- Найденный в этот день во дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.
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06:03, 17.11.2021 2225