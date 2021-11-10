Бийск: День Параскевы Пятницы: что можно и нельзя делать по приметам 10 ноября

0

В церковном календаре это дата почтения памяти святой великомученицы Параскевы

В народе ее прозвали Льняницей, так как в этот день женщины хвастались своим льном. Другие названия праздника: «Параскева Пятница», «Льняница», «Бабья заступница», «Трепальницы».

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Если именины святой выпадали на пятый день недели, то это считалось особенным праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

Согласно этнографическим данным, Пятница покровительствует в первую очередь женщинам: в замужестве, деторождении, домашнем хозяйстве, прядении и ткачестве. В жертву ей приносили ткани, нитки, льняную кудель, овечью шерсть. Все это бросали в колодец, над которым стояла деревянная скульптура Пятницы. Этот обряд назывался «мокрида», что от слова «мокрый». От того же корня идет и имя древней славянской богини Мокоши.

Святая Параскева была помощницей в женских делах и заботах. Обыкновенно в ее день не работали, особенно запрещалось стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины. Вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.

Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы, считались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили их отваром больных. Для избавления от болезней в честь святой Параскевы существуют особые молитвы. Параскеве наши предки приписывали также покровительство над торговлей, по ее имени назывались «пятницкие» торги и ярмарки, на которых на самом почетном месте ставилась ее икона.

Народные приметы на 10 ноября

На Параскеву — первый зимний день.

Если выпал снег, а вишня еще не все листья сбросила, то он быстро растает.

В день Параскевы Льняницы, чтобы не накликать беду, запрещается делать работу, связанную с водой. Исключение составляет болезнь ребенка. В этом случае его необходимо умыть в источнике.

Получившийся после вытрепки первый лен необходимо освятить в церкви.

Беременной женщине запрещается в этот день давать в долг деньги. Считается, что таким образом она отдает в чужие руки судьбу своего будущего ребенка.

Фотограф «БР» заметил пару лебедей в прибрежной зоне квартала АБ в Бийске

10:11, 09.11.2021 725

Бийский рабочий