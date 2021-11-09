Бийск: День обетов: что можно и нельзя делать по народному календарю 9 ноября

0

Православная церковь совершает обряды, связанные с кануном дня христианской великомученицы святой Параскевы

Другие названия праздника: «День Нестора Летописца», «Несторы» «Обеты», «Обеды». Обетами день назывался по причине произнесения 9 ноября обещаний о выполнении какой-либо работы либо заповеди.

Святая Параскева считалась заступницей всех женщин. Поэтому, накануне ее дня, в ночь с с 9 на 10 ноября (по новому стилю) женщины давали обет выполнить нелегкую работу в глубоком молчании и средоточии. Давая зарок на Параскеву, женщина могла, к примеру, дать обет за сутки сшить рубаху, чтобы исполнилось ее желание или близкого ей человека отпустила болезнь. В старину верили, что Параскева за это пошлет здоровья близким или выполнит заветное желание женщины.

Обетом или зароком называли обещание, которое человек самовольно накладывал на себя во имя исполнения чего-либо. Выполнение обета было святым долгом. Если человек не выполнял принятый обет, он навсегда мог потерять доброе мнение окружающих. Обычные люди во исполнении обета ставили святые кресты с иконами святых, перед которыми они давали обет. А состоятельные люди могли воздвигнуть целую часовню. Такие часовни всегда содержали в чистоте, а осквернение их считалось смертным грехом.

Если в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.

В этот день запрещено конфликтовать, ссориться, сквернословить и негативно мыслить. А также болезненно реагировать на замечания близких людей. Еще один запрет — нельзя переедать и употреблять алкоголь, сладкое и мясное.

Нельзя в этот день рисковать самому и подвергать риску окружающих. Сегодня рискованные действия могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Еще 9 ноября нельзя давать деньги в долг. По приметам, кто в зарок на Параскеву дает в долг, никогда обратно этих денег не вернет.

Народные приметы на 9 ноября

Если поутру на ветках деревьев лежит иней – будет мороз.

Если утром стелется туман – оттепель не за горами.

Если гусь заходит на лед, значит зима еще не скоро придет.

С Нестора мужик в сани забирается.

Знахари в этот день снимают сильные порчи.

День Нестора хорош для окончания любого дела и плох для различных начинаний.

В этот день особое внимание нужно уделить глазам.

Бийский рабочий