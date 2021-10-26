Бийск: День Иверской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 26 октября

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26 октября — один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы.

Иверскую икону также называют Вратарницей или Привратницей, на ней изображена Дева Мария с Младенцем. Икона хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

Иверская икона знаменита чудесами, которые происходили рядом с нею.

В России православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы 26 октября, так как в этот день в 1648 году икону доставили в Москву, чтобы сделать с нее список. Главная традиция этого дня — вознесение молитв иконе Иверской Богоматери. К ней обращаются люди, которые нуждаются в утешении в несчастье, избавлении от страданий и невзгод.

26 октября крайне запрещено ругаться, использовать нецензурные слова. Также не советуют в этот день общаться с незнакомцами, это может привести к беде.

В этот день люди ходили в баню и парились в ней. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитит от болезни. Но запрещалось посещать баню в одиночку. Люди верили, что того, кто моется один, обманет нечистая сила.

Бийский рабочий