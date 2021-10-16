Бийск: Денис Позимний. Почему по приметам 16 октября «за собой зиму тащит»

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Православная церковь в этот день вспоминает апостола от семидесяти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского

Другие названия праздника: «День Дионисия», «Позимний Денис — лихого глаза берегись», «Осенние лихорадки».

Позимним Дениса назвали потому, что «Пришел Денис, потянул день вниз, стало раньше смеркаться, позже светать, солнце выше печных труб не поднимается».

Считалось, что этот день за собой зиму тащит. По представлению наших предков с 16 октября начиналась глубокая осень. Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Сравнительно теплые и ясные дни сменялись туманами, дождями и похолоданием.

На Руси говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи, которые вызывают болезни. В это время они шатаются по белому свету, мучаются сами и мучают людей. Наши предки верили, что осенняя лихорадка может проникнуть в человека множеством способом — забраться под одежду, залететь соринкой в глаз.

16 октября нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. «Денис — лихого глаза берегись», — говорили люди. Против сглаза, порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Именины 16 октября отмечают: Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.

Народные приметы на 16 октября

Если облака темные и плывут низко, это значит, что скоро будет похолодание и снегопад.

Если галки сбились в стаи и галдят, то погода несколько дней будет ясной и теплой.

Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода.

Если мыши копают норы на южную сторону – зима будет холодной.

Денис потянул день на низ.

Катальщик Денис солнце скатывает вниз.

Позимний Денис – лихого глаза берегись.

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14:42, 07.10.2021 24326

Бийский рабочий