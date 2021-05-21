Бийск: День апостола Иоанна Богослова 21 мая 2021 года: что можно и нельзя делать

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Православная церковь 21 мая отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Другие названия праздника: «Иван Долгий», «Иван-градобой», «Пшеничник», «Посев». Долгим праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты.

По преданию, Святой Иоанн был взят живым на небо, дабы вернуться на землю непосредственно перед Вторым пришествием Спасителя, в дни царствования антихриста. Богослов, свидетельствующий о Христе, примет за Него мученическую смерть от слуг сатаны.

Каждый год на могиле Иоанна Богослова, 21 мая, выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. Церковный праздник установлен в память об этом чуде.

Что можно делать 21 мая

В День Иоанна Богослова, по традиции, идут в церковь на службу и молятся у иконы Святому.

В этот день можно попросить у Иоанна Богослова защиты для себя и семьи, а также здоровья и удачи в любых начинаниях.

Помолиться Иоанну Богослову можно и дома, если в церковь пойти не получается.

В День Иоанна Богослова, по традиции, пекли особые пшеничные пироги, которыми угощали нищих странников. Старики, в старые времена, выходили с пирогами на перекрестки и ждали там странников.

Если человек возвращался с пирогом обратно, считалось, что он прогневил Господа и Тот не дал ему возможности замолить свои грехи, сделав доброе дело. Поэтому хлеб отдавали птицам — посланникам Божьим.

Что нельзя делать в День Иоанна Богослова

В День Иоанна Богослова нельзя резать овощи — урожай будет плохим.

Нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом — делать ремонт или уборку. Этим можно привлечь плохую погоду или неприятности.

В день Иоанна Богослова нельзя делать все то же, что запрещается в любой другой православный праздник. В частности, нельзя злоупотреблять спиртными напитками, лгать, спорить, ругаться, сквернословить и так далее. Мысли нужно направить к Богу и соблюдению заповедей.

Категорически нельзя гадать, несмотря на то, что Иоанна Богослова связывали в христианской традиции с мистической стороной веры, в отличие от Петра, олицетворявшего иерархическую и организационную сторону. Также нельзя проникать в тайны божественных замыслов.

Народные приметы на 21 мая

Если утром небо красное – скоро пойдет дождь.

Если день ясный – летом не будет грибов. Если льет, как из ведра – грибов будут полные лукошки.

Хмурые дождевые облака плывут кучами – будет ненастье.

Красный закат говорит о том, что погода будет хорошей еще несколько дней.

Если луна на небе в туманной поволоке – погода скоро испортится.

На черемухе много цвета – лето будет дождливым.

Бийский рабочий