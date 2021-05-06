Бийск: Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом наследия народов России

0

Власти Алтайского края вели работу по включению объекта в данный список с 2017 года.

Денисову пещеру в Алтайском крае, в которой были найдены останки «денисовского человека» — особой ветви эволюции, включили в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 24 федерального закона Об объектах культурного наследия (Памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации признать объект культурного наследия федерального наследия «Денисова пещера», эпохи палеолита особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Это позволит усилить интерес туристов к региону и его узнаваемость. Денисова пещера стала первым исключительно археологическим объектом в данном списке.

Добавим, Денисова пещера в Алтайских горах стала широко известна в 2010 году, когда известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал найденный новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в пещере в 2008 году. Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни — девочку-метиса двух подвидов людей.

«Денисову пещеру» хотят сделать центром научного и познавательного туризма

16:47, 08.03.2021 622

Бийский рабочий