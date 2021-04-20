Бийск: Деловой разговор: Александр Пузиков — о проблемах дополнительного образования

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Руководитель бийского ракетомодельного клуба рассказал, почему и в чем нормативы допобразования не соответствуют времени.

На минувшей неделе мы много писали о бийском клубе ракетомоделирования. Совсем еще юные ребята запускают в небо модели настоящих ракет. За этим – долгие часы в мастерской, надежды родителей и, конечно, бесценные советы педагога.

Такой же старт и полет: в Бийске запустили в небо копии настоящих ракет

15:41, 13.04.2021 440

Но, увы, все чаще молодежь техническим наукам предпочитает технику готовую – смартфоны, планшеты и компьютеры. Люди постарше уверены: эра новых технологий до добра не доведет, человечество, ни много ни мало, утрачивает навыки мелкой моторики, которая развивает всю нашу нервную систему. В итоге, подрастает поколение, не способное завязать простой узел.

Казалось бы, есть энтузиасты, наследники старой преподавательской школы, именно обучающей и воспитывающей, а не «оказывающей образовательные услуги», на которых и держатся вот такие кружки, как клуб ракетомоделирования, но и они уходят из системы. Говорят: по нынешним стандартам работать просто нельзя, когда в приоритете – бумаги, отчеты и показатели, а не сами дети.

С Александром Пузиковым мы говорим о том, какие взлеты, но чаще всего падения, переживает дополнительное образование, о том, чем шнурки лучше липучек, о толерантности и месте девочек, а еще разбираемся, почему предыдущее поколение меньше ныло.

Бийский рабочий