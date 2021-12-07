Бийск: Делегация правительства Алтайского края начала работу в Республике Беларусь

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Официальный четырехдневный визит призван упрочить экономические и торговые связи между Алтаем и Беларусью

Официальная делегация Алтайского края под руководством зампреда правительства региона Александра Лукьянова находится с четырехдневным визитом в Республике Беларусь.

Цель поездки — обсуждение дальнейших перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной сфере, агропромышленном комплексе, в области аграрной науки и образования.

Республика входит в число основных внешнеторговых партнеров Алтайского края (по итогам 2020 года — 3 место по общему объему товарооборота). По данным, за 9 месяцев 2021 года товарооборот уже составил без малого 195 миллионов долларов США (рост на 75%), отметили в правительстве региона.

Отмечается я, что Алтайский край экспортирует в Беларусь двигатели и комплектующие к ним, котлы, шины, полимерные материалы и изделия из них, кокс из каменного угля, химические реактивы, фармацевтическую продукцию.

Главными статьями импорта региона из Белоруссии являются сельскохозяйственная техника, тракторы, грузовые автомобили, запасные части. На алтайском рынке хорошо зарекомендовали себя белорусская сложная бытовая техника, мебель, строительные материалы, трикотажные изделия.

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16:05, 24.12.2019 1476

Бийский рабочий