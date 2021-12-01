ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Декабрь в Алтайском крае начнется с теплой, но ветреной погоды

Горняк22
14 часов Ago

0

В Бийске днем воздух прогреется до -5, -10 градусов

1 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит -4,-9 градусов, местами по югу ожидается до +1 градуса. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, предупреждают водителей. Ветер южный 2-7 м/с, но местами порывы до 12 м/с.

Ночью похолодает до -11,-16 градусов, местами до -6 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с.

В Бийске днем воздух прогреется до -5, -10 градусов. Осадков не ожидается, днем будет ясно. Ночью ожидается до -14 градусов.

Декабрь в Алтайском крае начнется с теплой, но ветреной погоды1

Глубоко не вдыхайте: в Бийске объявили режим «чёрного неба»

06:38, 01.12.2021 212

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем обеспечении углем жителей Локтевского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители Локтевского района не могут отапливать свои дома...
Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...
Горняк22: Жительница Барнаула и ее сын предстанут перед судом по обвинению в оскорблении участников судебного разбирательства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Барнаула и ее сын предстанут перед судом по обвинению в оскорблении участников судебного разбирательства — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago
Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: