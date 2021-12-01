Бийск: Декабрь в Алтайском крае начнется с теплой, но ветреной погоды

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В Бийске днем воздух прогреется до -5, -10 градусов

1 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит -4,-9 градусов, местами по югу ожидается до +1 градуса. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, предупреждают водителей. Ветер южный 2-7 м/с, но местами порывы до 12 м/с.

Ночью похолодает до -11,-16 градусов, местами до -6 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с.

В Бийске днем воздух прогреется до -5, -10 градусов. Осадков не ожидается, днем будет ясно. Ночью ожидается до -14 градусов.

Глубоко не вдыхайте: в Бийске объявили режим «чёрного неба»

06:38, 01.12.2021 212

Бийский рабочий