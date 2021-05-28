Бийск: Дефектов больше на треть: итоги первого этапа гидравлических испытаний в Бийске

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Об итогах опрессовки тепломагистрали №1 в Бийске и первых результатах испытания на прочность контуров малых котельных рассказали в СГК.

15 повреждений на магистральном трубопроводе и 53 дефекта на квартальных сетях было выявлено на тепломагистрали №1, подключенной к Бийской ТЭЦ.

По сравнению с 2020 годом прирост общего числа дефектов составил 30%. Основную их часть аварийно-ремонтные бригады бийского теплосетевого подразделения СГК устранили в первую неделю испытаний — и вернули горячую воду половине отключенных потребителей спустя 6 дней с момента ограничения подачи ресурса. Это на 8 дней раньше срока.

Последний локальный порыв энергетики устранили 24 мая на улице Радищева. 25 мая горячая вода была подана во все жилые дома контура тепломагистрали №1.

Копают рядом, но не там же

В Сибирской генерирующей компании отмечают, что некоторые бийчане возмущались возвращением ремонтных бригад на прошлогодние места раскопок.

Энергетики поясняют — сети не порвались там, где их чинили в минувшем году. Часть повреждений возникла в непосредственной близости от восстановленных в ходе ремонтов 2020 года участках, например на улицах Пожарского, Разина и в поселке Котельщиков.

Это говорит о высокой степени износа теплосетей контура первой магистрали Бийска: здесь средний возраст трубопроводов составляет 25–30 лет.

«Гранд-фонтан» на улице Разина

Эффектным атрибутом гидравлических испытаний стал пока единственный фонтан высотой с пятиэтажный дом на улице Разина. 17 мая он вырвался из-под земли прямо на проезжей части.

Гидравлические испытания: в Бийске из-под земли забил “гейзер”

18:10, 17.05.2021 3152

В СГК поясняют, порыв произошел из-за того, что сетевая вода через повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм под давлением попала в ловушку между неподвижной опорой и плитой перекрытия.

Фонтан специалисты СГК локализовали в течение 5 минут, а вот полное устранение дефекта с последующей обратной засыпкой и утрамбовкой грунта заняло 6 суток. На это время пришлось перекрывать проезжую часть на пересечении улиц Разина и Репина.

В результате энергетики поменяли 8 метров трубопровода с протяжкой новый трубы через неподвижную бетонную опору.

Первые испытания теплосетей в зоне действия малых котельных

Испытания на прочность контуров малых котельных, в Бийске в 2021 году Сибирская генерирующая компания проводит впервые.

Первый этап опрессовки тепловых сетей в зоне действия котельных №1, 8, 15, 19, 21 и 28 выявил 8 дефектов: 2 порыва — на сетях котельной №1 (в поселке Витамин), 4 — на сетях котельной №19 (поселок Восточный), 2 — на сетях котельной №28 (нагорная часть Бийска).

Все ремонтные работы по устранению повреждений уже завершены. Они проводились без отключения потребителей от горячего водоснабжения.

Отмечается, что система циркуляции теплоносителя в контурах котельных №6 и 30, где горячая вода подготавливается в тепловых пунктах, позволит провести опрессовку теплосетей только с отключением потребителей от горячего водоснабжения.

Также на время будет отключена подача ресурса потребителям, чьи дома подключены к контурам котельных №26 (улица Южная) и №42 (нагорная часть Бийска). Здесь при обследовании контура сетей специалисты СГК выявили проблемы, устранить которые возможно только с кратковременным отключением горячей воды у потребителей.

До середины июля бийское теплосетевое подразделение проведет испытания на прочность в контурах еще 19 малых котельных.

Контуры отключений горячей воды в 2021 году в зоне действия малых котельных на карте Бийска

На карте зеленым цветом отмечен контур котельной №26, отключение горячей воды — с 28 июня по 4 июля.

Оранжевый цвет — контур котельной №30, отключение горячей воды с 15 июля по 24 июля.

Красный цвет — контур котельной №42, отключение горячей воды — с 28 июня по 4 июля.

Cиний цвет — контуры №1, 2 котельной №6, отключение горячей воды — с 1 июля по 14 июля.

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