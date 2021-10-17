Бийск: Дефицит новых автомобилей на рынке сохранится и в течение 2022 года

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Автомобили стали дефицитом — покупатели ждут их по 5–7 месяцев

Российский авторынок в текущем году ожидает падение продаж, дефицит машин продолжится как минимум до середины следующего года, сообщает ТАСС. При этом дилеры также отмечают, что стоимость автомобилей почти всех брендов продолжает расти.

Представители автоиндустрии в один голос говорят, что в 2021 году образовался небывалый дефицит новых машин: дилеры распродают всё со складов, снимают автомобили с тест-драйвов, вывозят из шоурумов и продают даже выставочные экземпляры. Во многих автосалонах в залах стоят по 1–2 одинокие машины, но скоро не будет и их. Всему причина — нехватка микрочипов для автомобильной электроники, автозаводы могут произвести машины, но не могут их дооснастить электроникой — в итоге цепочка поставок рвется.

— Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. Сильнее всего он будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Уже сейчас покупателям некоторых брендов недоступны такие опции, как камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи, — рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Наибольший дефицит наблюдается в сегменте автомобилей SUV (внедорожники и кроссоверы), также существует очень напряженная ситуация по автомобильной марке Mini.

По данным Автостата, средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа превысила 2 миллиона рублей, и это не предел — до конца декабря машины могут подорожают на четверть от цены начала года

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10:16, 09.10.2021 706

Бийский рабочий