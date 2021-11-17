ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Бийск: Дед Мороз тоже вакцинировался. Коротко о ситуации с COVID на 17 ноября

Горняк22
7 часов Ago

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Вологодский губернатор сообщил о вакцинации Деда Мороза в Великом Устюге

  • За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек.
  • Привитые от коронавируса смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным. «Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания»,- сообщил Роспотребнадзор.
  • Более 40 млн человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с Михаилом Мишустиным.
  • Сертификаты о вакцинации могут быть дополнены фотографиями получателей, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. Это могло бы позволить использовать сертификаты и QR-коды без предъявления паспорта. Сейчас QR-код не содержит персональных данных, при его проверке на устройстве проверяющего показываются только первые буквы фамилии, имени и отчества того, на кого он оформлен. Поэтому, чтобы удостовериться, что код предъявляет именно владелец, нужно сличать инициалы с паспортом.
  • Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции. «Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге», — сказал глава региона. В тот же день в Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка, а также будет дан старт праздничным новогодним мероприятиям и начнется тур Деда Мороза по стране. Губернатор также сообщил, что эти мероприятия жителям региона и туристам можно будет посетить по QR-кодам или ПЦР-тестам.
  • В Алтайском крае уровень коллективного иммунитета составляет менее 40%. А для того, чтобы образовалась иммунная прослойка, необходимо привить 80% жителей региона. Сейчас в крае ожидают большую партию вакцины «Спутник Лайт», рекомендованную для ревакцинации. На сегодняшний день в регионе в среднем прививается 4-5 тысяч человек ежедневно. Для сравнения: на прошлой неделе эти цифры были вдвое выше. Сейчас полностью привиты 772,5 тысячи человек, ревакцинацию прошли 27,7 тысяч.
  • Оперштаб: Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. Также с 1 декабря возобновляются авиасообщения с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. С 12 декабря Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Петербург-Хельсинки.

Дед Мороз тоже вакцинировался. Коротко о ситуации с COVID на 17 ноября 1

Алтайский Дед Мороз рассказал, что просят у него маленькие жители края

18:14, 04.12.2020 1552

 

Бийский рабочий

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