Бийск: «Денисову пещеру» хотят сделать центром научного и познавательного туризма

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Здесь планируют организовать археологический центр и палеопарк.

В Алтайском крае учредили общественный фонд «Денисова пещера», который будет заниматься работой по популяризации и сохранению археологического объекта обозначенного в названии. В фонд вошли известные в крае ученые, представители бизнеса, органов власти. Власти надеются, что успешная реализация проекта позволит не только поднять интерес к пещере, но и экономику ближайших территорий, так как дорога к ней проходит через несколько районов.

— Решение о создании фонда является стратегическим не только с точки зрения туризма, но и социально-экономического развития целого ряда муниципалитетов. Сам по себе объект «Денисова пещера» имеет все основания, чтобы находиться в одном ряду с достопримечательностями мирового масштаба. Для этого необходимо его последовательное комплексное развитие с учетом интересов туристов, науки, бизнеса, жителей региона. Эти задачи при поддержке регионального Правительства и будет решать образованный фонд, — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Как сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, «Денисову пещеру» рассчитывают сделать центром научного, познавательного и развлекательного туризма. В частности, здесь планируют организовать археологический центр и палеопарк, при этом сохранив этот природный археологический объект.

— Дорога к «Денисовой пещере» проходит через несколько муниципалитетов, поэтому мы полагаем, развитие научно-исследовательского центра может стать точкой роста для предгорных территорий. В Солонешенском районе есть и другие археологические достопримечательности, которые при должной подаче будут интересны туристам, но и не помешают научно-исследовательской работе. Для усиления позиций фонд будет привлекать инвесторов, благотворителей и государственные гранты, — поделился планами генеральный директор компании «Курорт Белокуриха», член попечительского совета фонда «Денисова пещера» Константин Ежов.

Первый инвестор, которым и стало акционерное общество, уже готовит к передаче в фонд 2,5 гектара земли под строительство палеопарка. Он будет разделен на тематические зоны, в которых можно будет познакомиться с ценными находками, узнать больше объективных данных, сделать собственные открытия, а также выяснить мифы и легенды здешних мест.

Археотуристическую зону создадут у Денисовой пещеры в Алтайском крае

13:48, 23.01.2021 806

Бийский рабочий