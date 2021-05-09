Бийск: Давно не видели: накануне Дня Победы в Бийске включили фонтаны

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Правда, пока в городе работают только два из четырех действующих, и, скорее всего, остальные включат не скоро.

Фонтаны, молчавшие все прошлое «коронавирусное» лето (и это несмотря на то, что уже в апреле в Бийске установилась жара до +31 градуса), кажется, в это лето будут радовать бийчан. Накануне Дня Победы в городе включили два фонтана.

На радость ребятишкам включили фонтан у торгового центра «АБ» на одноименном квартале — теперь там оживленно, ведь это не совсем обычный фонтан, а пешеходный. В теплую и жаркую погоду здесь обожают играть дети – если перебегать площадь фонтана, то тебя нет-нет, да и окатит ледяная шаловливая струя. Более того, фонтан этот цветной – с наступлением темноты здесь включаются не только разноцветные лампы-фонари, но и сам фонтан светится и симбиоз воды и огней просто завораживает.

В прошлое лето администрация города решилась включить фонтаны лишь под занавес сезона – 14 августа.

Также включили фонтан и на Петровском бульваре – завтра с 14.00 бульвар станет главной городской площадкой для празднования. Этот фонтан тоже цветной – несмотря на небольшой размер (против того, что был раньше, если кто помнит), обновленный фонтан очень понравился бийчанам и они с удовольствием здесь фотографировались и гуляли после заката.

Молчит старейший фонтан города – у ГДК. Сейчас на площади у ДК идет масштабная реконструкция, о которой «БР» уже рассказывал. Фонтан тоже подвергнется переделке: на нем заменят оборудование, он станет современным, также поменяют его облицовку.

Пока не слышно плеска воды и в новеньком фонтане в парке Вали Максимовой. У него не совсем счастливая судьба. Бийчане увидели его в первый раз в конце осени 2019 года, когда сдавали парк – тогда фонтан пробно включили, показали, какой он красивый и как переливается разными огнями, и началась зима. В 2020 его включили только после 14 августа. В этом году – пока тоже, как видим, тишина. Добавим, что он уже два раза подвергался нападкам вандалов.

Также не работает и фонтан в новом парке за «Ривьерой», хотя его установили фактически «под снег» осенью прошлого года. Но и сам парк пока не считается парком – это лишь строительная площадка. На которой, кстати, строителей так и не видно, хотя сезон уже наступил и можно было бы приступать к доделкам.

С 14 августа в Бийске начали работать городские фонтаны

20:18, 14.08.2020 3713

Бийский рабочий