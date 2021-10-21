Бийск: Дамбу в Бийске застрахуют на миллиард рублей

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Муниципалитет оформит полис страхование на дамбу на случай аварии

Дамба – не автомобиль, но страхования тоже требует. Полис на случай аварии с ней будет стоит городскому бюджету почти 2 млн руб.

Напомним, наша дамба, а вернее называть ее «инженерная защита от наводнений микрорайона Зеленый Клин в Бийске» — «с пробегом». В эксплуатацию ее ввели в 2016 году, и как всякое гидротехническое сооружение ее должны страховать.

Так, в случае с дамбой страховым случаем является наступление ответственности страхователя – а именно управления ЖКХ Бийска — по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим на гидротехническом объекте.

Что собственно может произойти? В администрации подсчитали, какой будет площадь подтопления при возможной аварии на дамбе. Это 2,3 кв. км, при этом в зону подтопления попадают:

1102 жилые дома (с числом жителей 1620 человек),

24 административные здания,

одно медучреждение,

16 км дорог.

Максимальная глубина затопления может составить 2,48 м.

Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим на объектах – гидротехнических сооружениях муниципальной собственности г. Бийска с выдачей страховых полисов установленного действующим законодательством образца.

В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страховой выплаты составит 2 млн руб. в случае смерти (с возмещением расходов на погребение, но не более 25 тыс. руб.), или до 2 млн руб. – в случае причинения вреда здоровью.

Причинение вреда природной среде страховыми случаями не признаются.

Согласно законодательству, общая страховая сумма по объекту должна составлять 1 млрд руб.

Сам полис страхований обойдется города в 1,97 млн руб. Это стоимость полиса на год.

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12:15, 20.10.2021 758

Бийский рабочий