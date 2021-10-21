Бийск: Дамбу в Бийске застрахуют на миллиард рублей
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Муниципалитет оформит полис страхование на дамбу на случай аварии
Дамба – не автомобиль, но страхования тоже требует. Полис на случай аварии с ней будет стоит городскому бюджету почти 2 млн руб.
Напомним, наша дамба, а вернее называть ее «инженерная защита от наводнений микрорайона Зеленый Клин в Бийске» — «с пробегом». В эксплуатацию ее ввели в 2016 году, и как всякое гидротехническое сооружение ее должны страховать.
Так, в случае с дамбой страховым случаем является наступление ответственности страхователя – а именно управления ЖКХ Бийска — по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим на гидротехническом объекте.
Что собственно может произойти? В администрации подсчитали, какой будет площадь подтопления при возможной аварии на дамбе. Это 2,3 кв. км, при этом в зону подтопления попадают:
- 1102 жилые дома (с числом жителей 1620 человек),
- 24 административные здания,
- одно медучреждение,
- 16 км дорог.
Максимальная глубина затопления может составить 2,48 м.
Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим на объектах – гидротехнических сооружениях муниципальной собственности г. Бийска с выдачей страховых полисов установленного действующим законодательством образца.
В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страховой выплаты составит 2 млн руб. в случае смерти (с возмещением расходов на погребение, но не более 25 тыс. руб.), или до 2 млн руб. – в случае причинения вреда здоровью.
Причинение вреда природной среде страховыми случаями не признаются.
Согласно законодательству, общая страховая сумма по объекту должна составлять 1 млрд руб.
Сам полис страхований обойдется города в 1,97 млн руб. Это стоимость полиса на год.
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12:15, 20.10.2021 758