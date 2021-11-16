Бийск: Далеко за 30 рублей: проезд в автобусах Бийска подорожает после нового года

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Бийские автоперевозчики направили в администрацию города свои расчеты о повышении цены билета

О том, что проезд в Бийске в скором времени подорожает, «БР» уже писал. Сначала об этом объявили в краевой столице. Бийск ожидаемо планирует не отставать. Как говорят сами перевозчики, за повышением стоимости проезда они обращаются не от хорошей жизни.

Год назад точкой «ноль» для бийских автобусов было 250 пассажиров. Именно столько за день нужно было перевезти, чтобы «отбить» расходы на топливо, зарплату экипажа и прочее. Сейчас для этого уже требуется перевезти 300 пассажиров, и лишь с 301-го и последующих перевозчик получает прибыль.

Пассажиропоток в автобусах Бийска сократился на 20 процентов с доковидного периода. Фото: Екатерина Егорова (архив «Бийского рабочего»)..

При этом общая выручка падает.

— В разгар пандемии по сравнению с доковидным периодом пассажиропоток опустился на 25-30 процентов, — рассказывает Валерий Попов, автоперевозчик. — Потом цифры поднялись, мы вышли процентов на 80 от того, что было прежде, и все — пассажиропоток не повышается.

Что сказывается: экономия или желание бийчан избегать общественного транспорта, который даже в Роспотребнадзоре называют одним из наиболее рискованных мест для заражения коронавирусом, — наверное, зависит от каждого конкретного случая.

Однако это не главный фактор, из-за которого перевозчики просят повысить стоимость проезда.

— Солярка подорожала с 43 до 52 рублей, а зимняя и вовсе будет стоить все 60. Запчасти выросли в цене на 40 процентов. Сами автобусы подорожали: раньше можно было купить за 1,7 миллиона рублей, сейчас самый дешевый — 3 миллиона, — продолжает Валерий Попов. — К тому же после перевода автоперевозчиков с 2021 года на ЕНВД налоговые отчисления выросли в несколько раз. У перевозчиков иссякли все запасы. Стало не просто хуже, стало совсем плохо.

Валерий Попов. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»; Екатерина Егорова, архив «БР».

Свои расчеты о себестоимости проезда перевозчики передали в администрацию города. Проверять их расчеты будут в отделе ценообразования. Установка тарифа на перевозку в общественном транспорте в отличие от тарифов коммунальных услуг находится в компетенции именно местных органов власти. Сейчас документы проходят экспертизу.

Сегодня с каждого билета 14 процентах уходят на налоги и электронную систему платежей. Фото: Екатерина Егорова, архив «БР».

На сколько в мэрии одобрят повышение, должно стать известно в скором времени. Пока же перевозчики поясняют, что по их расчетам провоз пассажира обходится «далеко за 30 руб». Однако местные предприниматели понимают: поднять стоимость выше, чем в Барнауле, в Бийске не дадут.

Перевозчики прогнозируют, что в Бийске после поднятия стоимости проезда цена билета в автобусах составит 25-27 руб., при этом поезд по экспресс-маршрутам (например, в направлении поселка Сорокино) будет стоит еще дороже.

Ожидается, что повышение цены билета в Бийске произойдут после нового года.

Бийский рабочий