Бийск: Дайте на лапу: почему зоозащитники в Бийске постоянно организуют денежные сборы

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Сбор средств на лечение, питание, содержание кошек и собак проходит ежедневно

Большинство бийчан весьма сердобольны. Об этом говорит количество бездомных животных, которых постоянно подкармливают так называемые «кормилицы», то есть люди, делающие это практически на постоянной основе.

Желающих «помочь рублём» хвостатым – тоже не мало. На их доброй и безвозмездной основе содержатся несколько зоосообществ в Бийске.

Действительно, если вдруг увидел котика с поломанной лапкой, пройти мимо очень трудно. Ещё труднее взять на себя ответственность, принести его к себе в семью. Особенно, если не планировал брать животное, или их дома и так несколько. Причин «не тащить к себе» еще больше, поэтому, просто набрать номер телефона и передать животное в другие, возможно, более ответственные руки, кажется правильным решением.

Глядя в печальные глаза бездомыша, трудно удержаться от жеста помощи Фото: Редакция "БР"

В Бийске нет государственных приютов для бездомных животных. Собак и кошек стерилизуют и возвращают в ту среду, откуда взяли – на улицу. Очень больных или агрессивных животных содержат на средства желающих помочь бийчан. Бывает, что животное настолько измучено, истощено или травмировано, что просто прикоснуться к нему решаются только самые опытные волонтеры. Причем, не усыпляют, а всегда дают шанс на жизнь.

Сборы на покалеченное животное могут составлять от полутора и более десяти тысяч рублей. Тем, кто его подобрал, требуется оплачивать лекарства, услуги ветеринара, и при плохом исходе – кремацию несчастного. "Это же вы нам его принесли, теперь помогайте" — уверенно "трясут" бийчан зоозащитники Фото: Редакция "БР"

Конечно, никто не следит: сколько поступает, да как расходуются собранные средства. Но это – обычная практика не только в Бийске, но и других городах, где существует такая же проблема.

Все посты в социальных сетях обычно выстроены по единому формату: описывается, какая у животного проблема (он хочет есть, должен получить дорогое лекарство, ему нужна операция) и оглашается сумма. Вовсе не маленькая, но ее предлагается собрать «всем миром».

Кстати, зоозащитники крупных городов от практики «идти с протянутой рукой» часто отказываются. Говорят о том, что не хотят брать на себя такую ответственность, и на помощь животным найдут деньги сами.

И даже в Бийске уже появляются люди, которые готовы принять животное без платы за него.

– Поздно вечером мы увидели, как сбили собаку. Машина уехала, а мы подошли, и поняли, что она еще жива, – рассказывает Даша. – Стали искать известные телефоны помощи животным. Но никто не брал трубку. Через знакомых нашли семью из частного дома, которые приняли покалеченного пса. У них уже много собак. Но у людей, которые попадают в такую ситуацию, как мы, не отказываются, берут. Дальше сами выхаживают животное и денег не требуют. С «нашей» собакой хозяйка просидела всю ночь. Очень удивительно, что простые люди так себя проявляют!

Конечно, на лечение пса Дарья оставила средства. Но говорит, что это было от души.

Другие же горожане больше заняты вопросом не как помочь собакам, а как от них избавиться. Потому что в некоторых районах даже стерилизованные особи сбиваются в стаи. Цивилизованного варианта избавления от них, увы, в Бийске пока нет.

Четвероногие оккупанты: бездомные собаки захватили улицу Мухачева в Бийске

07:10, 15.08.2021 10983

Бийский рабочий