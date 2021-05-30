Бийск: Дадут, но не всем: кому точно будут выплачивать пособия на детей от 8 до 17 лет

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К 1 июля в стране должна быть выстроена новая система поддержки семей с детьми

Деньги получат беременные, неполные семьи, а также семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в Минтруде, пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка будут назначать одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер детского прожиточного минимума в каждом регионе отличается и меняется каждый год. В 2021 году средний размер пособия по России составит 5650 рублей, в среднем по России в 2021 году он составляет 11 653 рубля.

Как поясняют в Минтруде, эта мера будет адресной – то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации.

Право на получение пособия будут иметь только неполные семьи с детьми — где второй родитель умер, пропал без вести, не был вписан в свидетельство о рождении. Также в эту категорию семья попадет, если родители ребенка разведены, но только в случае, когда алименты назначены судом.

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Однако оценивать необходимость пособия будут в комплексе – соцслужбы проведут так называемую «комплексную оценку нуждаемости». Так, семью с доходом меньше прожиточного минимума на человека могут признать нуждающейся, если ее членам принадлежит на всех не больше одной квартиры или одного жилого дома. Если объектов недвижимости больше, то учитывать будут квадратные метры: до 24 кв. м квартиры или до 40 кв. м жилого дома на члена семьи. Не учитываются доли менее 1/3 жилья, помещения, непригодные для проживания или предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки.

Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении.

Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток в городах или одного гектара в сельских поселениях. Исключение — если земля получена в рамках соцподдержки или это «дальневосточный гектар».

Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж или машино-место (два для многодетных и родителей ребенка-инвалида).

При соответствующем ежемесячном доходе семья будет признана нуждающейся, если в ней есть только один автомобиль. Два автомобиля — если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность. При этом в пособии откажут, если двигатель автомобиля мощнее 250 л. с., а сам он моложе пяти лет. Исключение — если в семье четверо детей, а в машине более 5 мест. Также в собственности может быть один мотоцикл (два — если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность).

Кроме того, при назначении выплату будут обращать внимание на сбережения семьи: не признают нуждающейся семью, в которой годовой доход от процентов по вкладам превышает величину среднего по России прожиточного минимума.

Особо отмечается, что эта мера носит заявительный характер – выплата назначается на 12 месяцев, затем снова нужно будет подавать заявление.

На выплату имеют право только дети в возрасте от 8 до 17 лет, если ребенку исполнилось 17, выплату он уже не получит.

Как уточнили в Минтруде, большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, предоставлять дополнительные справки не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале «Госуслуги» или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.

Все требования на выплату уже прописаны в Федеральном Законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который опубликован на официальном портале правовой информации – о выплатах на детей от 8 до 17 лет говорится в ст. 10 Закона.

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11:11, 23.04.2021 49372

Бийский рабочий