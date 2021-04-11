Бийск: Дачникам, выращивающим картофель на участках, напомнили о штрафах

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Штраф грозит тем дачникам, которые используют для посадки свой семенной картофель, а не специально выведенный посевной материал.

Российским дачникам напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при посадке картошки. Нарушителей установленных требований ждет денежный штраф. За что именно накажут владельцев дачных участков, рассказали в Союзе садоводов России.

Сейчас в стране предусмотрены правила, согласно которым можно выращивать только специально выведенный посевной материал. Использовать свой картофель запрещено – это сочтут нарушением правил производства семян растений. Эти нормативы будут действовать в случае высаживания картофеля для последующей продажи семенного материала.

— Посадка своего семенного картофеля расценивается как нарушение правил производства семян растений. Но лишь в том случае, если вы высаживаете картофель для дальнейшей продажи на семена, — пояснила председатель одного из региональных отделений Союза садоводов России Елена Храмцова.

То есть, если дачник высаживает картофель, а урожай затем идет в собственное употребление и посев на будущий год, то он ничего не нарушает, используя свои семена, отмечает Храмцова. А вот если садовод затем будет продавать посадочный материал, например, соседям, то он рискует получить штраф.

За нарушение правил производства, заготовки, хранения, реализации и использования семян сельскохозяйственных растений предусмотрена ответственность. Сумма штрафа для граждан составляет от 300 до 500 рублей.

— На своем участке можно высаживать любой картофель. Но лишь для собственного потребления, а не для продажи, — еще раз подчеркнули в Союзе садоводов России.

Кроме того, получить административное наказание россияне могут и за некоторые методы благоустройства дачного участка. В ряде регионов действуют законы, согласно которым нельзя ставить заборы выше 2 метров или из капитальной кладки – например, кирпича или строительных блоков без чередования с вертикальными опорами. За подобное дачникам может грозить штраф до 5 тысяч рублей.

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19:14, 17.02.2021 1111

Бийский рабочий