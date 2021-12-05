ГОРНЯК22 05.12.2021
Алтайский край

Бийск: ЦУР Алтайского края принял более 30 тысяч сообщений от жителей региона

Горняк22
2 часа Ago

0

Наибольшее число жалоб касалось вакцинации или лечения COVID, дорог, здравоохранения, общественного транспорта, ЖКХ и соцобслуживания

Электронная систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» ЦУР Алтайского края с начала года приняла более 30 тысяч сообщений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наибольшее число жалоб, поступивших в ЦУР Алтайского края, касалось вакцинации или лечения от коронавируса, дорог, здравоохранения, общественного транспорта, ЖКХ и соцобслуживания. Аналитический отдел ЦУР дополнительно в режиме ручного мониторинга выявил более 1,2 тысячи рисковых ситуаций, которые требовали наиболее оперативного и четкого сопровождения.

Накануне в ЦУР Алтайского края побывал Губернатор Виктор Томенко. Он рекомендовал усилить взаимодействие с министерствами и управлениями, администрациями муниципальных образований региона, а также персонально с главами районов и городов.

Напомним, центры управления регионами созданы в субъектах страны по поручению Президента к 1 декабря 2020 года. В Правительстве отмечают, что за год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от россиян поступило более 10 миллионов обращений, все они были обработаны. Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений.

ЦУР Алтайского края принял более 30 тысяч сообщений от жителей региона1

ЦУР Алтайского края решил проблему «пивной» свалки на улице Мамонтова в Бийске

09:37, 10.07.2021 2112

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: