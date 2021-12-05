Бийск: ЦУР Алтайского края принял более 30 тысяч сообщений от жителей региона

0

Наибольшее число жалоб касалось вакцинации или лечения COVID, дорог, здравоохранения, общественного транспорта, ЖКХ и соцобслуживания

Электронная систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» ЦУР Алтайского края с начала года приняла более 30 тысяч сообщений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наибольшее число жалоб, поступивших в ЦУР Алтайского края, касалось вакцинации или лечения от коронавируса, дорог, здравоохранения, общественного транспорта, ЖКХ и соцобслуживания. Аналитический отдел ЦУР дополнительно в режиме ручного мониторинга выявил более 1,2 тысячи рисковых ситуаций, которые требовали наиболее оперативного и четкого сопровождения.

Накануне в ЦУР Алтайского края побывал Губернатор Виктор Томенко. Он рекомендовал усилить взаимодействие с министерствами и управлениями, администрациями муниципальных образований региона, а также персонально с главами районов и городов.

Напомним, центры управления регионами созданы в субъектах страны по поручению Президента к 1 декабря 2020 года. В Правительстве отмечают, что за год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от россиян поступило более 10 миллионов обращений, все они были обработаны. Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений.

ЦУР Алтайского края решил проблему «пивной» свалки на улице Мамонтова в Бийске

09:37, 10.07.2021 2112

Бийский рабочий