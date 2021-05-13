Бийск: Цветущий май: бийчане любуются распустившимися черёмухой и миндалём

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В народе есть устоявшаяся погодная примета: распустилась черемуха – жди похолодания.

Почти каждую весну в середине мая при цветении черёмухи случаются похолодания, которые в народе красиво называют черемуховыми. На самом деле никакой связи между этими событиями нет. Просто черемуха цветет около двух недель, а в мае месяце при увеличении повторяемости меридиональных процессов, вынос тепла из районов Средней Азии сменяется проникновением холодных арктических воздушных масс, ведущих к похолоданию.

Белые сады в мае – примета Алтайского края. Солнца и тепла у нас не так много, чтобы цвели азалии и магнолии, но достаточно, чтобы здесь распускались и плодоносили сливы, вишни, яблони. Много деревьев, которые цветут белыми цветами, например, груши, вишни, черемуха, но есть и бело-розовые, а также декоративные – розовая яблоня, миндаль.

Красивым розовым облаком зацветает в городе так называемый миндаль низкий или миндаль степной – невысокий медленнорастущий кустарник, который принадлежит семейству Розовых. Он весьма декоративен, причем не только во время цветения. Кроме того, кустарник обладает лечебными свойствами, дает обильный урожай и при этом неприхотлив в уходе. Степной миндаль благополучно зимует без укрытия и у нас в Сибири.

В мае наши сады также украшает черемуха. Ее белые соцветия-метелки источают насыщенный аромат. Но учтите: не стоит слишком увлекаться и вдыхать ее ароматы, ее сильный запах может вызывать головную боль.

После черемухи зацветут сирень, и чуть позже – калина и рябина, а уже в начале июня – декоративный шиповник.

Популярная душистая сирень не нуждается в представлении. Это традиционный компонент «майского» букета – тюльпаны, сирень и ландыши. Пушистые соцветия-метелки сирени по окраске могут быть любыми — в зависимости от сорта – белыми, розовыми, лиловыми, пурпурными и фиолетовыми.

А пока бийчане спешат запечатлеть на смартфоны цветущую красоты черемухи – благо ее в городе высажено довольно много. Ну и, конечно, никто не может пройти мимо великолепной клумбы из огненно-красных тюльпанов у здания городской мэрии – такого, практически флюорисцентного, цвета она не была давно – стоит чуть-чуть постоять у клумбы и в глазах начинают мелькать красные всполохи, настолько яркий цвет у этих цветов.

Напомним, что после того, как тюльпаны здесь отцветут, сотрудники предприятия «Зеленострой» высадят здесь уже традиционные, «летние» цветы – кстати, в этом году на клумбе у мэрии будут геометрические фигуры, а растения будут разные, сменять друг друга.

В теплицах «Зеленстроя» уже высадили цветы для украшения клумб Бийска

11:15, 11.02.2021 1194

Бийский рабочий