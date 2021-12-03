Бийск: Cписок судебных экспертиз, запрещенных в негосударственных организациях

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В законную силу вступили поправки, ограничивающие список судебных экспертиз, разрешенных для проведения вне государственной структуры

Правительству удалось утвердить список экспертиз, которые теперь имеют право проводить только государственные организации. Об этом сообщил Центр экспертиз при Институте судебных экспертиз и криминалистики Ceur.ru Согласно опубликованным данным, все перечисленные ниже судебные экспертизы не будут признаваться судом, если сделаны в частных (негосударственных) организациях.

Действующие министры обратили внимание на этот сегмент, поскольку в интернете появилось множество организаций, предлагающих подобные услуги. Проверить каждую организацию на «честность» не представляется возможности, а значит, данные могут быть фальсифицированы. Чтобы сократить количество ложных экспертиз в суде, решено отдать их проведение в государственные структуры. Таким образом, деньги и связи не смогут повлиять на ход заседания.

Чаще всего экспертизы предоставляют в процессе рассмотрения гражданских исков. В связи с этим появилось множество разных организаций, готовых дать любое заключение «на все случаи жизни» и «любой каприз за ваши деньги». Считается, что подавляющее большинство клиентов – граждане, которые нуждаются в подтверждении собственной правоты в правоохранительных органах или судах. Действительно, оплатив необходимую сумму, на руках появляются бумаги с красивым названием – экспертиза, подтверждающие необходимые сведения.

В то же время речь идет не только о фальсификации результатов, но и об обмане самих граждан. Услуги экспертов стоят дорого, но в результате, полученные бумаги могут быть не приняты во внимание, поскольку не имеют юридической ценности. На практике встречаются случаи, когда заказчик не проверил все документы и разрешения, а компании-исполнителю разрешено при регистрации лишь торговать, например, срезанными цветами. В итоге, запрет проведения экспертиз частными компаниями защищает не только суды от некомпетентных выводов, но и самих граждан от мошенников.

Отметим, что в середине лета текущего года была внесена поправка в статью 41 закона о государственной судебно-экспертной деятельности РФ. Она включили одно положение, вступившее в законную силу 16 ноября 2021 года, согласно которому следующие виды судебных экспертиз могут проводиться исключительно государственными экспертно-судебными организациями:

баллистическая;

взрывотехническая;

экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и прейскурантов;

судебно-психологическая;

судебно-психиатрическая;

пожаро-техническая;

строительно-техническая, включая установление кадастровой стоимости;

земельная.

Центр Экспертиз при Институте СЭиК в Москве квалифицируется на проведении экспертиз. В штате состоят более 150 экспертов, мнение которых учитывается в судебных инстанциях при решении спорных вопросов. На сегодняшний день компания закрыла более 5000 заказов. Центр Экспертиз имеет регистрацию в Минюсте РФ.

Бийский рабочий