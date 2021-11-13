Бийск: COVID-статистика по Алтайскому краю на 12 ноября: 515 заболели, 33 умерли

0

За сутки в регионе зарегистрировано 515 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 478 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19 — 30

Новые случаи

Барнаул – 130

Алейск – 18

Бийск – 38

Егорьевский район – 14

Завьяловский район – 15

Заринск – 19

Калманский район – 11

Камень-на-Оби – 15

Кулундинский район – 12

Рубцовск – 36.

В других городах и районах края выявлено менее 10 случаев заболевания.

Коронавирус в Алтайском крае на 12 ноября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3889 человек.

380 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

515 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 858, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 304.

Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае

14:21, 11.11.2021 1405

Бийский рабочий