ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: COVID-статистика по Алтайскому краю на 12 ноября: 515 заболели, 33 умерли

Горняк22
14 часов Ago

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За сутки в регионе зарегистрировано 515 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 478 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19 — 30

Новые случаи

  • Барнаул – 130
  • Алейск – 18
  • Бийск – 38
  • Егорьевский район – 14
  • Завьяловский район – 15
  • Заринск – 19
  • Калманский район – 11
  • Камень-на-Оби – 15
  • Кулундинский район – 12
  • Рубцовск – 36.

В других городах и районах края выявлено менее 10 случаев заболевания.

Коронавирус в Алтайском крае на 12 ноября

  • Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3889 человек.
  • 380 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
  • 515 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 858, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 304. COVID-статистика по Алтайскому краю на 12 ноября: 515 заболели, 33 умерли1

Путину доложили о нехватке медицинского кислорода в Алтайском крае

14:21, 11.11.2021 1405

 

Бийский рабочий

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