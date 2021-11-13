Бийск: COVID-статистика по Алтайскому краю на 12 ноября: 515 заболели, 33 умерли
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За сутки в регионе зарегистрировано 515 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 478 пациентов, умерло 33 человека, от COVID-19 — 30
Новые случаи
- Барнаул – 130
- Алейск – 18
- Бийск – 38
- Егорьевский район – 14
- Завьяловский район – 15
- Заринск – 19
- Калманский район – 11
- Камень-на-Оби – 15
- Кулундинский район – 12
- Рубцовск – 36.
В других городах и районах края выявлено менее 10 случаев заболевания.
Коронавирус в Алтайском крае на 12 ноября
- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3889 человек.
- 380 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
- 515 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 858, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 304.
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14:21, 11.11.2021 1405