ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: Цифры растут: опубликована сводка оперштаба Алтайского края за 24 октября

Горняк22
19 часов Ago

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За сутки зарегистрировано 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 82 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19 – 20

Новые случаи

  • Барнаул — 119
  • Бийск – 30
  • Камень-на-Оби – 18
  • Славгород – 17
  • Алейск, Заринск — по 14 заболевших
  • Змеиногорский, Усть-Калманский районы — по 13
  • Рубцовский район – 12
  • Егорьевский район – 11
  • Новоалтайск – 9
  • Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Топчихинский, Хабарский районы — по 8
  • Каменский, Новичихинский район — по 7
  • Алейский, Табунский, Тюменцевский, Чарышский, Шипуновский районы – по 6
  • Солонешенский район – 5
  • Алтайский, Волчихинский, Курьинский, Родинский, Третьяковский, Угловский районы — по 4
  • Бурлинский, Зональный, Ключевский, Локтевский районы — по 3
  • Кулундинский, Суетский, Целинный районы — по 2
  • Белокуриха, Рубцовск, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Петропавловский, Советский, Тальменский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 24 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 469 человек, в том числе 6495 детей.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3906 человек.

403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 821, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300.

Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек – 269.

Цифры растут: опубликована сводка оперштаба Алтайского края за 24 октября 1

Оперштаб отнес Алтайский край к регионам, где ситуация с COVID «осложнилась»

08:12, 23.10.2021 1341

 

Бийский рабочий

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