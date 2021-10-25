Бийск: Цифры растут: опубликована сводка оперштаба Алтайского края за 24 октября
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За сутки зарегистрировано 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 82 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19 – 20
Новые случаи
- Барнаул — 119
- Бийск – 30
- Камень-на-Оби – 18
- Славгород – 17
- Алейск, Заринск — по 14 заболевших
- Змеиногорский, Усть-Калманский районы — по 13
- Рубцовский район – 12
- Егорьевский район – 11
- Новоалтайск – 9
- Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Топчихинский, Хабарский районы — по 8
- Каменский, Новичихинский район — по 7
- Алейский, Табунский, Тюменцевский, Чарышский, Шипуновский районы – по 6
- Солонешенский район – 5
- Алтайский, Волчихинский, Курьинский, Родинский, Третьяковский, Угловский районы — по 4
- Бурлинский, Зональный, Ключевский, Локтевский районы — по 3
- Кулундинский, Суетский, Целинный районы — по 2
- Белокуриха, Рубцовск, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Петропавловский, Советский, Тальменский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 24 октября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 469 человек, в том числе 6495 детей.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3906 человек.
403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 821, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300.
Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек – 269.
Оперштаб отнес Алтайский край к регионам, где ситуация с COVID «осложнилась»
08:12, 23.10.2021 1341