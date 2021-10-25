Бийск: Цифры растут: опубликована сводка оперштаба Алтайского края за 24 октября

1

За сутки зарегистрировано 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 82 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19 – 20

Новые случаи

Барнаул — 119

Бийск – 30

Камень-на-Оби – 18

Славгород – 17

Алейск, Заринск — по 14 заболевших

Змеиногорский, Усть-Калманский районы — по 13

Рубцовский район – 12

Егорьевский район – 11

Новоалтайск – 9

Бийский, Калманский, Немецкий национальный, Топчихинский, Хабарский районы — по 8

Каменский, Новичихинский район — по 7

Алейский, Табунский, Тюменцевский, Чарышский, Шипуновский районы – по 6

Солонешенский район – 5

Алтайский, Волчихинский, Курьинский, Родинский, Третьяковский, Угловский районы — по 4

Бурлинский, Зональный, Ключевский, Локтевский районы — по 3

Кулундинский, Суетский, Целинный районы — по 2

Белокуриха, Рубцовск, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Петропавловский, Советский, Тальменский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 24 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 469 человек, в том числе 6495 детей.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3906 человек.

403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 821, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300.

Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек – 269.

Оперштаб отнес Алтайский край к регионам, где ситуация с COVID «осложнилась»

08:12, 23.10.2021 1341

Бийский рабочий