Бийск: Чуйский тракт в Алтайском крае расширят до четырех полос в двух местах

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В этом году стартуют работы на двух объектах автодороги Р-256 «Чуйский тракт» общей протяженностью 10 км.

Первый участок находится в Тальменском районе (км 143 – км 150). Он станет продолжением четырехполосной дороги, построенной в 2019 году на маршруте от Барнаула в сторону Новосибирской области, сообщает Упрдор «Алтай». Проезжую часть на данном участке расширят до 14 м: четыре полосы по 3,5 м каждая. Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки разделят металлическими барьерными ограждениями, построят разворотные петли в районе Новоеловской птицефабрики и на 149-м км трассы, вблизи райцентра. Для удобства местных жителей возле населенного пункта Красный Боец оборудуют заездные карманы для общественного транспорта, установят новые остановочные павильоны и освещение на пешеходном переходе.

Еще один объект – участок перед въездом в Бийск со стороны Барнаула (км 341 – км 344). Чтобы расширить дорогу, здесь необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий: переустроить коммуникации, а также удлинить и заменить водопропускные трубы. Предварительно дорожники усилят несущую способность грунтов на объекте, для этого применят технологию, ранее не использовавшуюся в Алтайском крае, – цементацию грунтов инъекционным способом. Также в этом году выполнят работы по возведению земляного полотна, высота насыпи составит более трёх метров.

Оба участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» введут в эксплуатацию в конце 2022 года. На этот же период запланировано завершение работ по расширению еще двух отрезков: на границе Тальменского и Первомайского районов (км 173 – км 183) и от Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 – км 216).

Уже в этом году движение по четырём полосам откроют на участке с 216-го по 223-й км, а также завершат строительство третьей полосы на подъемах в Троицком районе (км 268 – км 271).

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12:48, 08.04.2021 642

Бийский рабочий